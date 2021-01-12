أحمد ياسر ريان يتعادل لسيراميكا كليوباترا أمام المقاولون العرب

وتمكن أحمد ياسر ريان من إحراز هدف التعادل في الدقيقة "77 "، من خلال استقبال كرة رأسية وضعها بقوة لتسكن شباك المقاولون العرب

وشهد إنطلاق المباراة ضغط قوي من لاعبى سيراميكا كليوباترا من أجل إحراز الهدف الأول في المباراة .





وحصل أحمد يارسر ريان على ركلة جزاء لصالح نادي سيراميكا كليوباترا بعد تدخل قوي من فاروقا نور الدين لاعب المقاولون العرب داخل منطقة الجزاء في الدقيقة "10"، من عمر المباراة قبل أن يلجأ أحمد جمال حكم المباارة إلي تقنية الـ var ليتراجع عن قراراه لصالح ذئاب الجبل