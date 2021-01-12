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رياضة

أحمد ياسر ريان يتعادل لسيراميكا كليوباترا أمام المقاولون العرب

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 09:03 م
لقاء سيراميكا والمقاولون
لقاء سيراميكا والمقاولون العرب
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حسام الحارتي- عز حسين
تعادل سيراميكا كليوباترا أمام  المقاولون العرب في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث بطولة الدوري المصري لتصبح النتيجة "1-1".


وتمكن أحمد ياسر ريان من إحراز هدف التعادل في الدقيقة "77 "، من خلال استقبال كرة رأسية وضعها بقوة لتسكن شباك المقاولون العرب 

وشهد إنطلاق المباراة ضغط قوي  من لاعبى سيراميكا كليوباترا من أجل إحراز الهدف الأول في المباراة .

وحصل  أحمد يارسر ريان على ركلة جزاء لصالح نادي سيراميكا كليوباترا بعد تدخل قوي من فاروقا نور الدين لاعب المقاولون العرب داخل منطقة الجزاء في الدقيقة "10"، من عمر المباراة قبل أن يلجأ أحمد جمال حكم المباارة إلي تقنية الـ var ليتراجع عن قراراه لصالح ذئاب الجبل 
وخاض سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: عامر عامر
خط الدفاع: أحمد محسن – خالد صبحي – سيف تقا – محمد توني.
خط الوسط: كوامي بونسو – محمود نبيل – وينفول كوبينا – محمد حسن
خط الهجوم: أحمد ياسر ريان – محمد ابراهيم
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمود شكري، وعبد الله محمود، وطارق سامي، وأحمد أمين اوفة، وعبد الرحمن بودي، ومحمد جمال، ورجب بكار، وشريف دابو، وشادي حسين.
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