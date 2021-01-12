المصاب بكورونا يصبح أكثر خطورة على الآخرين في هذه الحالة.. فيديو

أذاعت فضائية "العربية"، تقريرا يوضح متي يصبح المصاب بفيروس كورونا أكثر خطورة علي الآخرين.





وأشار التقرير إلي أن تركيز فيروس كورونا في الجهاز التنفسي يكون مرتفعا قبل يومين أو ثلاثة أيام من ظهور العلامات المميزة للعدوى.





وأوضح ان كورونا يشكل أكبر خطر على الآخرين قبل يومين أو ثلاثة من ظهور الأعراض، لافتا إلي أن المرضى يمكن أن ينشروا الفيروس بنشاط في الأسبوع الأول بعد الإصابة به.





وتابع التقرير أن قدرة جسم المصاب علي فرز الفيروسات القادرة علي الحياة، تتراجع مع الوقت ولكن قدرة نشر العدوى قد تستمر 10 أيام.



