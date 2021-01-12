صدق أو لا تصدق.. روحاني: إيران أحبطت أثر العقوبات الأمريكية ضدها

زعم الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الثلاثاء، أن إيران تمكنت من إحباط أثر الحظر والعقوبات الأمريكية خلال السنوات الثلاث الماضية من الحرب الاقتصاية.





وبحسب وكالة "فارس" الإيرانية، قال روحاني في ختام اجتماع رؤساء السلطات الثلاث:" إننا تمكنا من إحباط أثر الحظر خلال هذه السنوات الثلاث من الحرب الاقتصادية، وذلك بمساعدة الشعب وتوجيهات قائد الثورة (المرشد علي خامنئي)".





وأضاف أنه خلال هذه الفترة أنجز الشعب الإيراني عملًا عظيمًا من خلال تنفيذ البروتوكولات الصحية بدقة الأمر الذي أدى إلى انخفاض إحصائية الوفيات إلى دون المائة.





وتابع روحاني أنه يطمئن الشعب الإيراني بشأن توفر لقاح كورونا سواء المنتجة محليًا أو الشراء من "الشركات الموثوقة" عبر منظمة "كوفاكس".





وواصل:"نواجه حربا اقتصادية كبرى منذ ثلاث سنوات، وإحدى القضايا الهامة في الميزانية تتمثل في معيشة المواطنين خلال العام القادم. نبذل جهودنا من أجل التقريب بين وجهات نظر الحكومة والبرلمان، فضلا عن سعينا لقطع الميزانية عن النفط".





وأردف:"خلال هذه السنوات الثلاث من الحرب الاقتصادية تمكنا من خلال مساعدة الشعب وتوجيهات قائد الثورة أن نحبط أثر الحظر، وبالطبع لا يمكن تصفير آثار الحظر، ولكننا لم نسمح بتحقيق الاهداف المشؤومة للأعداء. الحظر عمل جائر فرض على الشعب من قبل الأعداء ولابد من رفع هذا الحظر، والالتزام مقابل الالتزام".





إلى ذلك، أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، أن العقوبات الأمريكية على إيران ساهمت في خفض الميزانية العسكرية الإيرانية بنسبة 24% للعام الجاري.





وقال بومبيو عبر حسابه على موقع "تويتر": "لقد استهدفنا أكثر من 1500 شخصية ومؤسسة حرمت النظام الإيراني من 70 مليار دولار كان سيتم استخدامهم لتمويل الإرهاب والصواريخ الباليستية والبرامج النووية".





وأضاف بومبيو أن العقوبات الأمريكية على إيران حرمت طهران من بيع 2 مليون برميل يوميًا في الأسواق، مشيرًا إلى أن قرابة 30 دولة توقفت عن استيراد النفط الإيراني، وسحبت أكثر من 100 شركة كبرى استثماراتها المخططة في إيران.