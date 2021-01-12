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ديني

الأوقاف: توزيع 20 ألف مصحف على المديريات خلال الشهر الجاري

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 07:29 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، خطة توزيع أكثر من عشرين ألف مصحف على المديريات الإقليمية لتوزيعها على الأئمة والمساجد الكبرى خلال الشهر الجاري.

وذكرت الوزارة، أن الأولوية تعطى للأئمة أعضاء المقارئ والأئمة المعتمدين في المدارس القرآنية ومكاتب التحفيظ، تحت إشراف مدير المديرية, مع توزيع باقي الكمية على المساجد الكبرى وموافاة الوزارة بقوائم المستلمين والمساجد التي تم تزويدها بها ، وما يفيد إدراجها في عهدة المسجد.

كتاب «مفاهيم يجب أن تصحح» بالفرنسية
وأعلنت وزارة الأوقاف، أنه في ضوء الإقبال العالمي على مطبوعات وزارة الأوقاف المصرية المترجمة، وفي إطار خطة وزارة الأوقاف للتوسع في مجال الترجمة وبخاصة ما يتصل بمواجهة الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم الخاطئة، فإنه صدر حديثًا الطبعة الثانية من كتاب “مفاهيم يجب أن تصحح” باللغة الفرنسية.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن هذا الكتاب عبارة عن شرح لتوصيات المؤتمر الدولي العام الرابع والعشرين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، والذي عقد بعنوان "عظمة الإسلام وأخطاء بعض المنتسبين إليه: طريق التصحيح"، قام بها كل من الدكتور عبد الله مبروك النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد سالم أبو عاصي، عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر، وراجعها وقدم لها وزير الأوقاف.

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