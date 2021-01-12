سابقة تاريخية.. جبالي رئيسا للنواب وعبد الرازق للشيوخ.. رؤساء الدستورية العليا يقودان غرفتي البرلمان

تربع رؤساء المحكمة الدستورية على رأس البرلمان بغرفتيه الأولى مجلس النواب، والثانية مجلس الشيوخ، في سابقة تاريخية لم تحدث من قبل على مر تاريخ مصر النيابي، حيث فاز المستشار حنفي الجبالي، رئيس المحكمة الدستورية السابق، اليوم الثلاثاء، برئاسة مجلس النواب؛ خلفًا للدكتور علي عبدالعال، الرئيس السابق لبرلمان 2015.



وأعلنت النائبة فريدة الشوباشي، رئيس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، فوز المستشار حنفي جبالي، برئاسة مجلس النواب 2021 – 2026، وذلك بعد حصوله على عدد أصوات وصل إلى ٥٠٨ أصوات، فيما حصل النائب صلاح أبو هميلة ٥٧ صوتًا، وحصل وأحمد عبد الحكيم على صوتين، وحصل ومحمد مدينة على ٩ أصوات.





وعلى الجانب الآخر، نجح المستشار عبد الوهاب عبدالرازق رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، في الفوز برئاسة مجلس الشيوخ بالتزكية، نهاية أكتوبر الماضي، حيث لم يتقدم أحد من الأعضاء للترشيح على منصب رئاسة المجلس.





وفي 18 أكتوبر الماضي، أعلن الفريق جلال هريدى، رئيس الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ، فوز المستشار عبد الوهاب عبد الرازق برئاسة مجلس الشيوخ، حيث أسفرت نتيجة الانتخابات عن فوزه برئاسة المجلس بعدد أصوات 287 صوتا.

وأوضح أن عدد الأعضاء الذين أدلوا بأصواتهم بلغ 299 عضوا، وبلغت عدد الأصوات الباطلة 12 صوتا، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 287 صوتا.





ونصت المادة 12 على: ينتخب المجلس من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.

وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التى يحددها، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب، وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى فى جلسة علنية، أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين.





وتولى المستشار حنفي الجبالي رئايسة للمحكمة الدستورية العليا في 23 يونيو 2018، فيما تولى نظيره المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئاسة الدستورية العليا في 1/7/2016 خلفا للمستشار عدلي منصور.