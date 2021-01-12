في أولى جلساته.. أحمد موسى يعاتب أعضاء النواب لعدم الالتزام بـ الكمامة

انتقد الإعلامي احمد موسى، عدم التزام عدد كبير من أعضاء مجلس النواب في أولى الجلسات بارتداء الكمامة والإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.
قال موسى، في برنامجه على مسؤوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إن :المستشار جبالي رئيس المجلس نبه اكتر من مرة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة"، مضيفا انه مهم جدا الالتزام، خاصة ان ينقل على الهواء مباشرة.
وتابع مقدم برنامج على مسئوليتي، أنه :" ربنا يسلم، وهناك التزام من قبل البعض لكن اعداد كبيرة غير ملتزمة بالكمامة"، لافتا الي انه الالتزام بالإجراءات الاحترازية أمرا مهما في ظل تفشي جائحة كورونا في العالم وعلينا الحذر.
فيما قدم المستشار حنفي الجبالي، رئيس لمجلس النواب الحالي ٢٠٢١، التحية لرجال القوات المسلحة والشرطة على جهدهم في إنجاح العملية الانتخابية في ظل ظروف صعبة وجائحة كورونا.
قال الجبالي، في كلمه له عقب اختياره رئيسا لمجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، أن :"تحية لأبطال القوات المسلحة والشرطة وشهدائهم لما لذلوه في إنجاح العملية الانتخابية".
وتابع المستشار، أنه سنبذل جهدنا لتحقيق ما يصبوا اليه الوطن في هذه المرحلة، والتي تشهد إصلاحات في جميع المجالات، لافتا الي انه لا نبتغي الا المصلحة العامة واختلاف الرأي سبيلا لتحقيق افضل السبل.
وأضاف رئيس مجلس النواب، انه :"تحية وتقدير للاطقم الطبية التي تبذل جهودا وطنية مضنية في مواجهة فيروس كورونا المستجد"، متابعا انه سنسعي لتحقيق امال المواطنين في التنمية وتحسين سبل معيشتهم.