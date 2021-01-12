في أولى جلساته.. أحمد موسى يعاتب أعضاء النواب لعدم الالتزام بـ الكمامة

انتقد الإعلامي احمد موسى، عدم التزام عدد كبير من أعضاء مجلس النواب في أولى الجلسات بارتداء الكمامة والإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.





قال موسى، في برنامجه على مسؤوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إن :المستشار جبالي رئيس المجلس نبه اكتر من مرة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة"، مضيفا انه مهم جدا الالتزام، خاصة ان ينقل على الهواء مباشرة.





وتابع مقدم برنامج على مسئوليتي، أنه :" ربنا يسلم، وهناك التزام من قبل البعض لكن اعداد كبيرة غير ملتزمة بالكمامة"، لافتا الي انه الالتزام بالإجراءات الاحترازية أمرا مهما في ظل تفشي جائحة كورونا في العالم وعلينا الحذر.