بالأسود.. درة تبرز جمالها في أحدث ظهور لها.. صور

شاركت الفنانة التونسية درة جمهورها بمجموعة من الصور الجديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وتألقت زروق بإطلالة شتوية أنيقة حيث ارتدت بنطال ليجن باللون الأسود ونسقت معه جاكيت بنفس اللون ومحدد الخصر بحزام مما أبرز رشاقتها .



وأكملت إطلالتها بإنتعالها هاف بوت جلد باللون الأسود ونسقت معه حقيبة يد جذابة باللون البيج ،كما اختارت ارتداء نظارة شمسية باللون الأسود ما أضفى على إطلالتها الجاذبية.



واحتفلت درة زروق، في نوفمبر الماضي، بحفل زفافها على المهندس هاني سعد، في أحد فنادق مدينة الجونة، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء ونجوم الفن.



يذكر أن آخر أعمال درة فيلم "يوم وليلة" بطولة خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، حنان مطاوع، خالد سرحان، محمد عادل، حمزة العيلي، محمد جمعة، شادي أسعد، تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم.





يذكر أن آخر أعمال درة هي حكاية "أول السطر" ضمن حكايات مسلسل "أول السطر" من تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج محمود كامل، ويشارك في بطولتها عمر الشناوي والطفلة ريم عبد القادر.