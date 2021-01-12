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أخبار العالم

بومبيو يلغي آخر زياراته قبل انتهاء ولاية ترامب

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 08:21 م
صدى البلد
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حسام رضوان
ألغى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو رحلة قصيرة إلى بلجيكا كانت مقررة يوم الأربعاء، وفقًا لما ذكره شخصان مطلعان على الأمر.

وبحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية، وقال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم أثناء مناقشة المداولات الخاصة، إن الرحلة، التي كانت قيد الإعداد لعدة أسابيع، ألغيت يوم الثلاثاء، بعد يوم من إعلان وزارة الخارجية عنها. وكان بومبيو قد غرد على تويتر بشأن سفره المخطط له في وقت سابق يوم الثلاثاء.

ويأتي إلغاء الزيارة ، التي كان من المتوقع أن تكون آخر زيارة لبومبيو، في الوقت الذي تشهد فيه واشنطن حالة من الاضطراب بسبب الهجوم على مبنى الكابيتول من قبل حشد حث عليه الرئيس دونالد ترامب لاتخاذ إجراء. انتقد بومبيو الهجوم لكن ليس ترامب.

وكان بومبيو يعتزم زيارة بلجيكا يوم الأربعاء والعودة في اليوم التالي، بحسب إعلان. تم التخطيط للرحلة لإعادة تأكيد الشراكة بين الولايات المتحدة وبلجيكا والتأكيد على دعم الولايات المتحدة لتحالف الناتو. كان من المحتمل أن تكون هذه آخر زيارة له كوزير للخارجية
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