إهدار الفرص يسيطر على أحداث الشوط الأول بين الأهلي والإنتاج الحربي

انتهت أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين فريقي الأهلي والإنتاج الحربي بالتعادل السلبي في اللقاء الذي يجمع بينهما باستاد السلام -الأهلي we"، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري .
وشهد انطلاق المباراة ضغطا هجوميا من النادي الأهلي من أجل إحراز الهدف الأول حيث أهدر محمود عبد المنعم "كهربا"، العديد من الفرص السهلة .
شهدت الدقيقة "10"، مراوغة رائعة من قبل محمود كهربا لمحمد الشبيني ليسدد كرة رائعة بالقدم اليسرى مرت بمحازاة القائم الأيسر لمرمى الإنتاج الحربي.
وفي الدقيقة " 15"، تمكن السيد الشبراوي لاعب الإنتاج الحربي من إرسال كرة عرضية خطيرة داخل منطقة جزاء النادي الأهلي ، وارتدت إلى علاء سلامة خارج منطقة الجزاء سددها بعيدة عن المرمى .
وأهدر لاعبو الإنتاج الحربي العديد من الفرص داخل منطقة جزاء النادي الأهلي قبل أن يتمكن بدر بانون مدافع المارد الأحمر من التخلص من كافة الكرات التي تهدد مرمي محمد الشناوي .
وخاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :-
حراسة المرمى : محمد الشناوي
خط الدفاع : أكرم توفيق - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول
خط الوسط : حمدي فتحي - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة
خط الهجوم : حسين الشحات - محمود عبد المنعم "كهربا" - والتر بواليا