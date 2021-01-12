إهدار الفرص يسيطر على أحداث الشوط الأول بين الأهلي والإنتاج الحربي

تجمع بين فريقي الأهلي والإنتاج الحربي بالتعادل السلبي في اللقاء الذي يجمع بينهما باستاد السلام -الأهلي we"، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري .









وشهد انطلاق المباراة ضغطا هجوميا من النادي الأهلي من أجل إحراز الهدف الأول حيث أهدر محمود عبد المنعم "كهربا"، العديد من الفرص السهلة .



شهدت الدقيقة "10"، مراوغة رائعة من قبل محمود كهربا لمحمد الشبيني ليسدد كرة رائعة بالقدم اليسرى مرت بمحازاة القائم الأيسر لمرمى الإنتاج الحربي.



وفي الدقيقة " 15"، تمكن السيد الشبراوي لاعب الإنتاج الحربي من إرسال كرة عرضية خطيرة داخل منطقة جزاء النادي الأهلي ، وارتدت إلى علاء سلامة خارج منطقة الجزاء سددها بعيدة عن المرمى .









وأهدر لاعبو الإنتاج الحربي العديد من الفرص داخل منطقة جزاء النادي الأهلي قبل أن يتمكن بدر بانون مدافع المارد الأحمر من التخلص من كافة الكرات التي تهدد مرمي محمد الشناوي .







