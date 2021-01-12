بلاش بوس وأحضان.. تامر أمين يوجه رسالة للمواطنين لمواجهة كورونا..فيديو

أكد الإعلامي تمر أمين ان فيروس كورونا يشبه الانفلونزا مؤكدا أنه ينشط فى موسم الشتاء ونحن الان في ذروة موسم الشتاء على الرغم من شعورنا بحرارة الجو خلال أمس واليوم.





وأضاف أمين خلال تقديمه برنامج أخر النهار عبر فضائية النهار أن هيئة الارصاد حذرت وأكدت أنه ابتداءا من يوم الخميس سيكون هنا انخفاض شديد فى درجات الحرارة وسنرى الشتاء الحقيقى.





وقدم مقدم برنامج أخر النهار نصائح للمواطنين قائلا " شدوا حزام الامان للاجراءت الوقائية والطبية لمدة شهر" لعدم ارتفاع حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا.



