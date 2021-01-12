جنات تشارك متابعيها صورة جديدة برفقة ابنتها

شاركت الفنانة جنات صورة جديدة لها تجمعها بابنتها جنات، وذلك عبر حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت جنات بفستان أحمر غامق أنيق، يبرز رشاقتها وجمالها، وأضافت له اكسسوارات بسيطة تتناسق معه.

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا، وعبروا عن سعادتهم بنجاحاتها، ومتمنين لابنتها حياة سعيدة.

تزوجت الفنانة جنات مؤخرا من المحامي المصري محمد عثمان نعمان، وأنجبت منه طفلتين أطلقت على الأولى اسم «جنات»، والثانية «جوليا» وقالت جنات عن اختيار اسم المولودة الأولى: «اختيار الاسم كان نابعا من زوجها الذى عبر فيه عن حبه الشديد لها».

نشأت جنات مع 3 أشقاء، وكانت هي الأصغر والفتاة الوحيدة بينهم، وبما أنها الأصغر كانت جنات محط رعاية واهتمام الجميع.

ووقفت جنات لأول مرة في حياتها على المسرح مصحوبة بفرقة موسيقية، ورغم صغر سنها لم تشعر جنات بالخوف ولم تكتف بالفوز بالمركز الأول بالمسابقة ولكن اشتركت لاحقا في ثلاث مسابقات أخرى في المغرب، وفازت بالمركز الأول فيهم جميعا.

كما فازت بالمركز الأول في مسابقة رابعة بالاسكندرية قبل أن تفوز بالمركز الأول أيضا في مهرجان السياحة والتسوق في دبي دعتها رتيبة الحفني لتغني كضيفة شرف بمهرجان القاهرة للموسيقي العربية، والذي أقيم في دار الأوبرا.