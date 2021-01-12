«تنسيقية الشباب» تهنئ جبالي برئاسة مجلس النواب وأبو العينين وسعد الدين لفوزهما بالوكالة

تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالتهنئة للمستشار حنفي الجبالي، لفوزه برئاسة مجلس النواب في الفصل التشريعي الجديد، بأغلبية أصوات وصلت لـ508، بعد إجراء عملية التصويت في الجلسة الإجرائية لبرلمان 2021-2026.





كما تتقدم التنسيقية بالتهنئة للنواب أحمد سعد الدين ومحمد أبو العينين، لفوزهما بمنصب وكيلي مجلس النواب





وأعلنت النائبة فريدة الشوباشي، رئيس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، فوز المستشار حنفي جبالي، برئاسة مجلس النواب 2021 – 2026، وذلك بعد حصوله على عدد أصوات ٥٠٨ صوت، فيما حصل النائب صلاح أبو هميلة ٥٧ صوت، وحصل وأحمد عبد الحكيم على صوتين، وحصل ومحمد مدينة على ٩ أصوات.





فيما أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، نتيجة انتخاب وكيلي مجلس النواب، موضحا أن عدد الأعضاء الذين أدلوا بأصواتهم 581 عضوا بينهم صوت واحد باطل.





وقال «حنفي جبالي» إن النائب سليمان وهدان حصل على 125 صوتا، كما حصل النائب أحمد سعد الدين على 485 صوتا، وحصل النائب محمد أبو العينين على 412 صوتا .



