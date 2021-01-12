ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

«تنسيقية الشباب» تهنئ جبالي برئاسة مجلس النواب وأبو العينين وسعد الدين لفوزهما بالوكالة

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 11:02 م
تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
Advertisements
تقدمت  تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالتهنئة للمستشار حنفي الجبالي، لفوزه برئاسة مجلس النواب في الفصل التشريعي الجديد، بأغلبية أصوات وصلت لـ508، بعد إجراء عملية التصويت في الجلسة الإجرائية لبرلمان 2021-2026.

كما تتقدم التنسيقية بالتهنئة للنواب أحمد سعد الدين ومحمد أبو العينين، لفوزهما بمنصب وكيلي مجلس النواب

وأعلنت النائبة فريدة الشوباشي، رئيس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، فوز المستشار حنفي جبالي، برئاسة مجلس النواب 2021 – 2026، وذلك بعد حصوله على عدد أصوات   ٥٠٨ صوت، فيما حصل النائب صلاح أبو هميلة ٥٧ صوت، وحصل وأحمد عبد الحكيم على صوتين،  وحصل ومحمد مدينة على ٩ أصوات.

فيما أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، نتيجة انتخاب وكيلي مجلس النواب، موضحا أن عدد الأعضاء الذين أدلوا بأصواتهم 581 عضوا بينهم صوت واحد باطل.

وقال «حنفي جبالي» إن النائب سليمان وهدان حصل على 125 صوتا، كما حصل النائب أحمد سعد الدين على 485 صوتا، وحصل النائب محمد أبو العينين على 412 صوتا .

وهنأ المستشار حنفي جبالي، وكيلي المجلس النائبين محمد أبو العينين وأحمد سعد الدين بعد فوزهما بمقعدي وكيلي المجلس،  متمنيا خالص التوفيق والسداد بما يحقق الصالح العام للمجلس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

محمد أبو العينين يعلن ترشحه على منصب وكيل مجلس النواب

ننشر السيرة الذاتية للمستشار حنفي جبالي بعد انتخابه رئيسا لمجلس النواب

تزامنا مع الفصل التشريعي الجديد لـ برلمان 2021.. 8 أدوات رقابية لعضو مجلس النواب

فوز المستشار جبالى.. ننشر نتيجة انتخابات رئاسة مجلس النواب

شيخ الأزهر يهنئ المستشار حنفي جبالي لاختياره رئيسا لمجلس النواب

البرلمان يعلن النتيجة الرسمية لانتخابات رئاسة برلمان 2021 .. بالأرقام

ترشيحاتنا

المستشار حنفي الجبالي يعلن ترشحه لرئاسة مجلس النواب

فوق الركبة.. مى عمر تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها

هاني الناظر: هذه الفئة هي الأكثر تعرضا ونقلا لفيروس كورونا ..فيديو

الملكية الفكرية بحلوان يعلن فتح باب التقديم لدراسة الماجستير و الدكتوراه ... تفاصيل

عصام عبد الفتاح: عدم احتساب ركلة جزاء للمصري أمام الزمالك قرار صحيح

السيرة الذاتية للنائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب الجديد.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 فوائد لـ خل التفاح.. البشرة والدوالى الأبرز

شاهد.. تصميم تخيلى جديد لـ هيونداي سانتا كروز 2021

ما علاقة بكتيريا الفم بأمراض القلب؟.. دراسة تجيب