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توك شو

تصريح صادم.. سماح أنور: خيانة زوجي دفعتني للانفصال عنه.. فيديو

الأربعاء 13/يناير/2021 - 02:01 ص
الفنانة سماح أنور
الفنانة سماح أنور
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محمود محسن
أكدت الفنانة سماح أنور، أن زوجها كان يعتبر من أصدقائها النادرين مؤكدة أنه كان يكبرها بـبضع سنوات والتي لم تكن تشكّل فارقاً كبيراً بينهما؛ لذا تم الزواج بسهولة.

وأضافت "أنور" خلال برنامج its show time عبر فضائية "سي بي سي" أنها كانت تعرف أن زوجها يخونها قبلها بكثير، وكانت تتجاهل الأمر في البداية.

وتابعت الفنانة سماح أنور "رأيت خيانة زوجي لي، ولكنني لم أواجهه، وذهبت لوالدتي وأخبرتها بقرار الانفصال، وكنت أعتقد أنها ستفرح؛ لعدم موافقتها على الزواج في البداية.

وأشارت "أنور" إلى أني فوجئت أن والدتي كانت غير سعيدة بقرار الانفصال، مؤكدة أنها نصحتني أن أصبر على زوجي، ولكنني رفضت، واتخذت القرار.
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