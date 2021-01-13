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فن

ماتجيش عليها عشان سكّتها ضلمة.. ياسمين عبد العزيز تشارك جمهورها بصورة جديدة

الأربعاء 13/يناير/2021 - 01:59 ص
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز  صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". 

وعلقت ياسمين عبد العزيز قائلة: "متجيش عليها عشان سكّتها ضلمه .. غزل.. اللي مالوش كبير ".

يذكر أن أحدث أعمال ياسمين عبد العزيز مشاركتها في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" الذي تم عرضه في شهر رمضان 2020.

تدور أحداث مسلسل "ونحب تاني ليه" في إطار إجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.

شارك في بطولته كل من ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، شريف منير، كريم العمري، تارا عماد، سوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وليلى عز العرب، وتارا عماد، وصبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين.

أما آخر أعمال ياسمين السينمائية فهو فيلم "الأبلة طم طم"، للمخرج على إدريس وتأليف أيمن وتار، تدور قصة الفيلم حول هروب مجموعة من المساجين من خلال نفق سري تحت الأرض، ثم يفاجئوا أنهم داخل مدرسة نموذجية، ليقرروا المكوث فيها حتى إشعار آخر، في ظل مقاومة من الأبلة طم طم‪.

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