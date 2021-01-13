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فن

حُسن الخاتمة.. مديحة كامل رحلت في مثل هذا اليوم بعد صلاة الفجر في رمضان

الأربعاء 13/يناير/2021 - 07:38 ص
مديحة كامل
مديحة كامل
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سعيد فراج
تحل اليوم الأربعاء 13 يناير، ذكرى وفاة الفنانة مديحة كامل، حيث رحلت عن عالمنا في مثله عام 1997، عن عمر يناهز 48 عامًا، بعد ان قدمت عددا من الأعمال السينمائية المهمة، 

ولدت مديحة كامل، في مدينة الإسكندرية، ثم انتقلت للعيش فى القاهرة عام 1962، والتحقت بكلية الآداب جامعة عين شمس، وبعد التخرج عملت لفترة في مجال عروض الأزياء.

بدأت مديحة كامل، مشوارها الفني عام 1964 من خلال تقديم العديد من الأدوار الصغيرة في السينما والمسرح، كما عملت في عروض الأزياء، وتدرجت في الأدوار الثانوية حتى جاءتها الفرصة للقيام بأدوار البطولة، والتى من أشهرها دورها فى فيلم "المعلمة سماح".

عانت الفنانة الراحلة من مرض القلب طوال حياتها، خاصة منذ حقبة السبعينيات، حيث أصيبت المرة الأولى بجلطة عام 1975 أثناء تصويرها مسلسل "الأفعى"، إلا أن متاعبها الصحية بدأت قبل وفاتها بعام واحد، حيث ظلت طريحة الفراش في مستشفى مصطفى محمود لمدة 10 أشهر بسبب ضعف عضلة القلب وتراكم المياه على الرئة بشكل مستمر، مما استدعى بقاءها فيه لتلك الفترة الطويلة.

توفيت مديحة كامل في عام 1997 نتيجة مضاعفات مرضها بالقلب، وكان ذلك في الرابع من شهر رمضان، بعد أن أدت صلاة الفجر جماعة مع ابنتها وزوج ابنتها، ثم ذهبت للنوم، ورحلت في ظهر اليوم التالي.
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