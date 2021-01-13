صحيفة أمريكية تكشف عن مكالمة خطيرة بين ترامب ونائبه يوم اقتحام الكونجرس

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، ضغط على نائبه مايك بنس قبل جلسة تصديق الكونجرس على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.





وقالت الصحيفة نقلاً عن مصادرها، إن ترامب اتصل بنائبه مايك بنس يوم اقتحام الكونجرس في 6 يناير الجاري، وأخبره بأن التاريخ سيذكره إما كوطني أو كجبان.





وكان ترامب مقتنعا أن نائبه لديه سلطة التدخل في فرز أصوات الولايات التي صوتت لصالح بايدن، باعتباره رئيس مجلس الشيوخ والمشرف على عملية العد.





وأكدت الصحيفة أن ترامب عقد سلسلة اجتماعات مع بنس قبيل جلسة الكونجرس، حاول خلالها الضغط على نائبه لإقناعه بالتدخل، في محاولة لعرقلة التصديق على فوز بايدن.





وبعد وقت قصير من وصول بنس إلى مبنى الكابيتول وبدء فرز الشهادات، اقتحم مجموعة من أنصار ترامب مبنى الكونجرس ودخلو إلى قاعة التصويت، ما دفع الأمن إلى إغلاق المبنى والاشتباك مع المحتجين على فوز بايدن، وأسفرت الأحداث عن سقوط 5 قتلى.





ويأتي التقرير في وقت يَدفع مجلس النواب الأمريكي، فيه، نائب الرئيس ، مايك بنس، إلى تفعيل التعديل 25 من الدستور بهدف عزل ترامب.





فيما أعلن بنس رفض اللجوء إلى تفعيل التعديل 25، مؤكدا أنه ليس في صالح البلاد ولا الدستور.





وقال بنس في رسالة موجهة إلى رئيسة مجلس النواب الأمريكي "لن أستسلم الآن للجهود المبذولة في المجلس لممارسة الألاعيب السياسية في وقت حرج في حياة أمتنا".





كما أكد نائب الرئيس الأمريكي، أنه لم يرضخ للضغوط طوال الأسبوع الماضي، لممارسة سلطة خارج صلاحياته الدستورية.



