ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

كورونا يفتك بـ إسرائيل.. تسجل 18 الف إصابة و26 وفاة خلال ساعات

الأربعاء 13/يناير/2021 - 09:26 ص
كورونا يفتك بـ إسرائيل
كورونا يفتك بـ إسرائيل
Advertisements
سمر صالح
أكدت وسائل الإعلام العبرية اليوم الأربعاء أن إسرائيل سجلت 18 الف اصابة بفيروس كورونا المستجد او كوفيد19 و26 حالة وفاة خلال الـ48 ساعة الماضية.

اعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، تسجيل 9025 إصابة بفيروس كورونا المستجد او كوفيد19 خلال 24 ساعة.

وارتفع إجمالي عدد المصابين في إسرائيل إلى 512،869 إصابة.

وأكدت الصحة الإسرائيلية أنه تم اجراء 127768 اختبارا بنسبة إيجابية للفيروس 7.2٪.

وقال صحة تل ابيب أنه بذلك فإن إسرائيل تسجل 18 الف إصابة خلال يومين على الرغم من استمرار حملة التطعيم.

ويرقد في أقسام كورونا 1760 مصابا، بينهم 1043 مصابا بحالة خطيرة إلى جانب 262 تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

ومع الارتفاع بالحالات الخطيرة تواصل الوفيات تسجيل معدلات قياسية، حيث توفي، 26 شخصا متأثرين بإصابتهم بالفيروس، ليبلغ إجمالي وفيات كورونا منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في البلاد منذ مارس 2020، حوالي 3770 حالة وفاة.

وتظهر بيانات وزارة الصحة الإسرائيلية أنه منذ بداية الأسبوع الجاري، توفي 99 مصابا بكورونا، ومنذ بداية يناير الجاري، توفي 428 مصابا بالفيروس، وللمقارنة توفي 481 مريضا بكورونا في ديسمبر الماضي و 313 في نوفمبر الماضي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الإجمالي 312235 حالة.. إسرائيل تسجل 665 إصابة جديدة بـ كورونا

بإجمالي 327,407 حالة.. إسرائيل تسجل 758 إصابة بـ كورونا

347 ألف| إسرائيل تسجل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا منذ 3 أشهر

506 حالة حرجة.. إسرائيل تسجل 4000 إصابة جديدة بكورونا

رقم قياسي لليوم التالي.. إسرائيل تسجل 8164 إصابة جديدة بـ كورونا

ترشيحاتنا

اعتقال 7 أشخاص في فرنسا على خلفية مقتل مدرس نشر رسوما مسيئة للرسول

حكاية سر معنى كلمة شيفروليه

إحداهما حامل.. نيجيري يتزوج شقيقتين في ليلة واحدة لسبب غريب.. صور

تورتة وبلالين.. درة تنبهر من مفاجأة زوجها في عيد ميلادها

دعاء تحصين الأطفال والأحفاد من كل مكروه وسوء

أول تعليق سوداني على تهديدات إثيوبيا بشأن الحدود

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شبيهة دب الباندا تتألق في سوق السيارات المستعملة.. تفاصيل.. صور

يقاومه ويضعفه.. اكتشاف عدو قوي لـ فيروس كورونا في الأمعاء

إحداهما حامل.. نيجيري يتزوج شقيقتين في ليلة واحدة لسبب غريب.. صور