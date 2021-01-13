كورونا يفتك بـ إسرائيل.. تسجل 18 الف إصابة و26 وفاة خلال ساعات

أكدت وسائل الإعلام العبرية اليوم الأربعاء أن إسرائيل سجلت 18 الف اصابة بفيروس كورونا المستجد او كوفيد19 و26 حالة وفاة خلال الـ48 ساعة الماضية.





اعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، تسجيل 9025 إصابة بفيروس كورونا المستجد او كوفيد19 خلال 24 ساعة.





وارتفع إجمالي عدد المصابين في إسرائيل إلى 512،869 إصابة.





وأكدت الصحة الإسرائيلية أنه تم اجراء 127768 اختبارا بنسبة إيجابية للفيروس 7.2٪.





وقال صحة تل ابيب أنه بذلك فإن إسرائيل تسجل 18 الف إصابة خلال يومين على الرغم من استمرار حملة التطعيم.





ويرقد في أقسام كورونا 1760 مصابا، بينهم 1043 مصابا بحالة خطيرة إلى جانب 262 تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.





ومع الارتفاع بالحالات الخطيرة تواصل الوفيات تسجيل معدلات قياسية، حيث توفي، 26 شخصا متأثرين بإصابتهم بالفيروس، ليبلغ إجمالي وفيات كورونا منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في البلاد منذ مارس 2020، حوالي 3770 حالة وفاة.





وتظهر بيانات وزارة الصحة الإسرائيلية أنه منذ بداية الأسبوع الجاري، توفي 99 مصابا بكورونا، ومنذ بداية يناير الجاري، توفي 428 مصابا بالفيروس، وللمقارنة توفي 481 مريضا بكورونا في ديسمبر الماضي و 313 في نوفمبر الماضي.