برلمانية: فتح المجال الجوي بين مصر وقطر خطوة مهمة لتخفيف القيود الأمنية

ثمنت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب، مجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرصه على دعم الاستقرار فى الشرق الأوسط، لافتة إلى أن مصر هي التي تقر الاستقرار فى المنطقة، بحكم كونها الدولة المحورية والاستراتيجية فى الشرق الأوسط.











وقالت "عجمي"، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن عودة فتح المجال الجوي بين مصر وقطر مرة أخرى، ستكون خطوة جيدة للتخفيف من حالة القيود الأمنية والتي كانت قائمة منذ المقاطعة العربية، لتعود الحركة إلى طبيعتها مرة أخرى فى تلك المنطقة.







وأضافت النائبة: "القرارات السياسية والسيادية التي تخص الملف الخارجي، فوضنا فيها القيادة السياسية داخليا وخارجيا"،











وأكدت أن الرئيس السيسي له ثوابت سياسية أمنية سامية، وذلك من خلال المنظور الذي يعمل به فى الاستقرار السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، واستطاع وبجدارة فى كل خطوة يخطوها بدراسة وحكمة كبيرة، وإحداث سياسية إيجابية على مستوى العالم فى الداخل والخارج، متسائلة: "لماذا لا أفوضه فى كل أموري وأنا على ثقة ويقين بجميع الإجراءات المتخذة التي لا تتخذ بشكل عشوائي وإنما تتخذ بشكل مدروس سياسي استراتيجي كبير".











جاء ذلك بعد أن صرح المهندس أشرف نوير، رئيس سلطة الطيران المدني، بأنّ مصر رفعت أمس، الثلاثاء، الحظر الجوي الذي فرضته على رحلات شركات الطيران القطرية إلى مصر، وفتح المجال الجوي، واستئناف الرحلات بعد توقفها 3 سنوات.









وقال نوير، إنّه بعد قرار رفع الحظر، يحق لشركتي مصر للطيران والخطوط القطرية، وكذلك الشركات الخاصة، استئناف الحركة الجوية في مطارات الدولتين، وإرسال جداول تشغيل الرحلات لسلطتي الطيران المدني المصري والقطرية للموافقة عليها، خاصة بعد أن أعلنت سلطة الطيران المدني المصري إنهاء الحظر الجوي المفروض والسماح للطائرات القطرية بالمرور في مجالها الجوي.









وأوضحت مصادر ملاحية، أنّه مع ساعات الصباح الأولى، تمّ السماح بعبور الطائرات القطرية، الأجواء المصرية، والقرار يشمل هبوط الطائرات أيضا في حالات الطوارئ.