في عيد ميلادها الـ 52.. 10 صور تكشف جمال وأناقة أمل رزق





وتحرص الفنانة أمل رزق ، على متابعة جمهورها بأحدث الصور والأخبار الفنية والعائلية الخاصة بها، وذلك من خلال حسابتها الرسمية على السوشيال ميديا.





وتميل الفنانة أمل رزق إلى ارتداء الجيب الكلاسيكية، والملابس الأنيقة والبسيطة التي تبرز عن جمالها واناقتها، وتختار الالوان المميزة التي تتناسب معها.





ومن الناحية الجمالية، تفضل وضع لمسات رقيقة وناعمة من الماكياج، وتختار الألوان المميزة لتبرز جمال عيونها، وتميل إلى اختيار احمر للشفاه باللون الأحمر أو البني اللافت لإكمال ظهورها.





كما تفضل ان تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها مع اختيار قصة لافته تتناسب مع ملامح وجهها.





وإليكم ابرز صور الفنانة أمل رزق في عيد ميلادها.