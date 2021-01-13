ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

في عيد ميلادها الـ 52.. 10 صور تكشف جمال وأناقة أمل رزق

الأربعاء 13/يناير/2021 - 02:36 م
نهى هجرس

يصادف الـيوم الـ31 من يناير ميد ميلاد الفنانة أمل رزق، والتي أتمت عامها الـ52، والتي بدأت مسيرتها الفنية عام 1994 من خلال مسلسل "العائلة".

وتحرص الفنانة أمل رزق، على متابعة جمهورها بأحدث الصور والأخبار الفنية والعائلية الخاصة بها، وذلك من خلال حسابتها الرسمية على السوشيال ميديا.

وتميل الفنانة أمل رزق إلى ارتداء الجيب الكلاسيكية، والملابس الأنيقة والبسيطة التي تبرز عن جمالها واناقتها، وتختار الالوان المميزة التي تتناسب معها.

ومن الناحية الجمالية، تفضل وضع لمسات رقيقة وناعمة من الماكياج، وتختار الألوان المميزة لتبرز جمال عيونها، وتميل إلى اختيار احمر للشفاه باللون الأحمر أو البني اللافت لإكمال ظهورها.

كما تفضل ان تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها مع اختيار قصة لافته تتناسب مع ملامح وجهها.

وإليكم ابرز صور الفنانة أمل رزق في عيد ميلادها.
في عيد ميلادها الـ 52.. 10 صور تكشف جمال وأناقة أمل رزق
في عيد ميلادها الـ 52.. 10 صور تكشف جمال وأناقة أمل رزق
في عيد ميلادها الـ 52.. 10 صور تكشف جمال وأناقة أمل رزق
في عيد ميلادها الـ 52.. 10 صور تكشف جمال وأناقة أمل رزق
في عيد ميلادها الـ 52.. 10 صور تكشف جمال وأناقة أمل رزق
في عيد ميلادها الـ 52.. 10 صور تكشف جمال وأناقة أمل رزق
في عيد ميلادها الـ 52.. 10 صور تكشف جمال وأناقة أمل رزق
في عيد ميلادها الـ 52.. 10 صور تكشف جمال وأناقة أمل رزق
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد إصابتها بكورونا.. 10 صور تكشف أناقة زوجة ماجد المصري رفقته

في عيد ميلادها.. 10 صور لـ أيتن عامر تكشف عن خسارة وزنها

في عيد ميلادها الـ47.. 10 صور آثارت الجدل ضد رانيا يوسف

في عيد ميلادها الـ 47.. شاهد.. رانيا يوسف قبل وبعد عمليات التجميل

بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد 10 صور عرضت حسناء سيف الدين للانتقاد

في عيد ميلادها الـ 27.. 10 صور رومانسية تجمع بين هنا الزاهد وأحمد فهمي

ترشيحاتنا

كانوا عايزين شو إعلامي فقط.. شوبير يفتح النار على مجلس مرتضى منصور

أدعية للتخلص من المشاكل الزوجية واستقرار الأسرة .. داوموا عليها

خبير أمن معلومات عن تحديثات واتسآب: "الكل متخيل إن محدثاته مع سوسو وميمي هتنزل بوستات"

تصرف غريب من والدة الأميرة ديانا بعد وفاتها.. تفاصيل

الزمالك يكشف خطته لـ حسم عروض لاعبي الفريق

إضافة المواليد على بوابة مصر الرقمية في 5 خطوات.. اعرف الطريقة ونتيجة الطلب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة محتشمة.. ديانا حداد تتألق في أحدث ظهور لها

مواصفات وأسعار .. جمس يوكن 2021 بعد وصولها إلى السعودية

في عيد ميلادها الـ 39.. شاهد أغرب إطلالات نور قدري