في عيد ميلاد أمل رزق.. قصة إصابتها بـ العمى

تحتفل الفنانة أمل رزق، اليوم الأربعاء 13 يناير، بعيد ميلادها الـ 52، إذ ولدت في مثله عام 1969، والتي بدأت مسيرتها الفنية عام 1994 من خلال مسلسل «العائلة».





تزوجت أمل رزق، من المنتج «إسماعيل كتكت» وأنجبت منه ابنتها الفنانة الشابة لمى كتكت - خطيبة الفنان محمد الشرنوبي الأولى، والتي انفصلت عنه بعد فترة قصيرة- قبل أن تنفصل أمل رزق عنه بعد ذلك .





وكشفت أمل رزق، فى أحد حواراتها التليفزيونية السابقة أنها أصيبت بالعمى لمدة 3 أشهر، دون أن تخبر أحد، وتابعت أنها فوجئت بانعدام الرؤية مما استدعى ذهابها الى الأطباء ولمن لم يجدوا سبب طبى لتلك الأزمة الصحية.





وأضافت أنها كانت تفكر فى السفر الى الخارج ، وفوجئت بالقائمين على مسلسل "الطبال " يخبرونها باستئناف التصوير مرة أخرى، حيث كانت تفكر حينها فى الاعتذار عن استكمال دورها، قبل أن تعود لها الرؤية مرة أخرى.