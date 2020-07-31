بـ لوك جديد.. أمل رزق تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة

حرصت الفنانة أمل رزق على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعى الأنستجرام، بصورة جديدة من احدث ظهور لها.





تألقت أمل رزق فى الصورة بإطلالة عصرية، حيث ارتدت فستانا قصيرا يصل أعلى الركبة وذا أكمام طويلة، واتسم التصميم باللون الأزرق وكانت أطرف مزينة باللون الأصفر.





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فيما انتعلت أمل رزق حذاء متناسق مع نفس ألوان إطلالتها، ولم تتكلف فى ارتداء العديد من قطع الإكسسوارات لكنها أعتمدت على بعض قطع البسيطة و الغير مبالغ فيها.





وفاجاءت أمل رزق متابعيها على الأنستجرام بلوك جديد و مختلف حيث ظهرت بخصلات شعرها الأشقر القصيرة المنسدله، واختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون إطلالتها.



