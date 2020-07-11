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مرأة

تاتو أمل رزق يثير غضب جمهورها |شاهد

السبت 11/يوليه/2020 - 03:31 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
نشرت الفنانة أمل رزق صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجول أنيقة.

وظهرت الفنانة الفنانة أمل رزق بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية تيشيرت كاجوال باللون الاسود ومكتوب عليه بعض الكلمات باللون الابيض ونسقت معه بنطلون جينز ازرق.

وأثارت الفنانة أمل رزق الجدل من خلال ظهورها فى الصورة بـ تاتو فى اليد، وهو ما اغضب جمهورها وعلق عليه البعض"حرام".

ومن الناحية الجمالية اعتمدت الفنانة أمل رزق على عدم وضع المكياج والاكتفاء ببشرتها الطبيعية مما حعل إطلالتها بسيطة.

وتركت شعرها منسدلا على كتافيها المموج بتسريحة"الويفى".


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