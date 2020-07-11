تاتو أمل رزق يثير غضب جمهورها |شاهد

مرتدية تيشيرت كاجوال باللون الاسود ومكتوب عليه بعض الكلمات باللون الابيض ونسقت معه بنطلون جينز ازرق.

وأثارت

الفنانة

الجدل من خلال ظهورها فى الصورة بـ تاتو فى اليد، وهو ما اغضب جمهورها وعلق عليه البعض"حرام".