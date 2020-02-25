غرق منزلها بسبب الأمطار.. أمل رزق تستنجد عبر انستجرام

نشرت الفنانة أمل رزق مقطع فيديو قصير عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستجرام، أظهرت فيه دخول مياه الأمطار بغزارة إلى داخل منزلها بعد أزمة الأمطار الغزيرة التي هطلت على القاهرة أمس الأثنين.





وعلقت أمل رزق، على الفيديو التي نشرته عبر انستجرام، قائلة: « البيت غرق مياه، الله لك ألف حمد وشكر على كل شيء»، ليتفاعل معها متابعوها.





وكان آخر أعمال، أمل رزق، الفنية هو مشاركتها با لمسلسل الإذاعي "رابع جار" في الموسم الرمضاني الماضي، مع النجوم: «لطيفة، أحمد عيد، عبدالرحمن أبوزهرة»، وتأليف محمد صلاح راجح، وإخراج أيمن عبدالرحمن.



