في عيد الغطاس.. فوائد القلقاس وطريقة تحضيره

بدأ الأقباط صيام البرامون استعدادًا للاحتفال بـ عيد الغطاس 19 يناير الموافق 10 طوبة، ومن أشهر الأكلات التي يتم تناولها في عيد الغطاس هو القلقاس.
ونقدم لكم اهم فوائد القلقاس وطريقة تحضيره
ويعتبر القلقاس مصدرًا كبيرًا للألياف والعناصر الغذائية الأخرى ويقدم مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية المحتملة ، بما في ذلك تحسين إدارة نسبة السكر في الدم وصحة الأمعاء والقلب.
تحتوي جذور القلقاس على الألياف والنشا المقاوم ، مما يبطئ عملية الهضم ويقلل من ارتفاع السكر في الدم بعد الوجبات.
القلقاس غني بالألياف والنشا المقاوم ، مما يساعد على خفض الكوليسترول وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.
يحتوي جذر القلقاس على مادة البوليفينول ومضادات الأكسدة التي قد تحارب نمو السرطان وتحمي جسمك من الإجهاد التأكسدي.
بسبب محتواه العالي من الألياف والنشا المقاوم ، قد يزيد القلقاس من الشعور بالامتلاء ويقلل من إجمالي السعرات الحرارية ويزيد حرق الدهون ، مما قد يؤدي إلى فقدان الوزن وتقليل الدهون في الجسم.
طريقة عمل القلقاس
مقادير القلقاس
كيلو قلقاس
2 كوب سلق مفروم
كوب كزبرة مفرومة
ملعقة كبيرة زيت
ملعقة كبيرة سمنة
2 ملعقة كبيرة ثوم مفروم
ملح
فلفل أسود
2 لتر مرقة خضار او لحم
طريقة تحضير القلقاس
* يشوح السلق والكزبرة الخضراء في السمنة والزيت مع الثوم حتى يصل الى اللون الاخضر الغامق
* يفرم في الخلاط بمقدار من المرقة ثم يضاف للقلقاس بعد سلقه
* يتبل بالملح والفلفل ويترك حتى يغلي مرة اخرى ويقدم ساخنا