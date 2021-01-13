في عيد الغطاس.. فوائد القلقاس وطريقة تحضيره

بسبب محتواه العالي من الألياف والنشا المقاوم ، قد يزيد القلقاس من الشعور بالامتلاء ويقلل من إجمالي السعرات الحرارية ويزيد حرق الدهون ، مما قد يؤدي إلى فقدان الوزن وتقليل الدهون في الجسم.





طريقة عمل القلقاس