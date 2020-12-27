يحارب نمو السرطان.. فوائد لن تصدقها لتناول القلقاس

يعتبر القلقاس مصدرًا كبيرًا للألياف والعناصر الغذائية الأخرى ويقدم مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية المحتملة، بما في ذلك تحسين إدارة نسبة السكر في الدم وصحة الأمعاء والقلب.
ووفقا لما يقدمه موقع "healthline" إليكم ابرز فوائد القلقاس....
القلقاس هو مصدر جيد للألياف والعديد من الفيتامينات والمعادن التي كثيرا ما يفتقر إليها الكثير من الأشخاص.
يحتوي القلقاس أيضًا على نوع خاص من النشا، يُعرف باسم النشا المقاوم ، لا يستطيع الإنسان هضمه ، وبالتالي لا يرفع مستويات السكر في الدم، ما يقرب من 12٪ من النشا الموجود في القلقاس المطبوخ هو نشا مقاوم ، مما يجعله أحد أفضل مصادر هذه المغذيات.
القلقاس غني بالألياف والنشا المقاوم ، مما يساعد على خفض الكوليسترول وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.
يحتوي جذر القلقاس على مادة البوليفينول ومضادات الأكسدة التي قد تحارب نمو السرطان وتحمي جسمك من الإجهاد التأكسدي.
بسبب محتواه العالي من الألياف والنشا المقاوم ، قد يزيد القلقاس من الشعور بالامتلاء ويقلل من إجمالي السعرات الحرارية ويزيد حرق الدهون ، مما قد يؤدي إلى فقدان الوزن وتقليل الدهون في الجسم.
يتم تخمير الألياف والنشا المقاوم في جذر القلقاس بواسطة بكتيريا الأمعاء لتكوين أحماض دهنية قصيرة السلسلة ، والتي قد تحمي من سرطان القولون ومرض التهاب الأمعاء.
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