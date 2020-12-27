يحارب نمو السرطان.. فوائد لن تصدقها لتناول القلقاس

يعتبر القلقاس مصدرًا كبيرًا للألياف والعناصر الغذائية الأخرى ويقدم مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية المحتملة، بما في ذلك تحسين إدارة نسبة السكر في الدم وصحة الأمعاء والقلب.





ووفقا لما يقدمه موقع "healthline" إليكم ابرز فوائد القلقاس....





القلقاس هو مصدر جيد للألياف والعديد من الفيتامينات والمعادن التي كثيرا ما يفتقر إليها الكثير من الأشخاص.





يحتوي القلقاس أيضًا على نوع خاص من النشا، يُعرف باسم النشا المقاوم ، لا يستطيع الإنسان هضمه ، وبالتالي لا يرفع مستويات السكر في الدم، ما يقرب من 12٪ من النشا الموجود في القلقاس المطبوخ هو نشا مقاوم ، مما يجعله أحد أفضل مصادر هذه المغذيات.



