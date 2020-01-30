بخطوات سهلة.. طريقة حفظ القلقاس في الفريزر

يعد القلقاس أكلة شتوية لذيذة، وقد تحتاجين إلى حفظها فترات طويلة لكي تستخدميها مرة أخرى خلال أى وقت في السنة، ويحتوي القلقاس على العديد من الفوائد الغذائية أهمها احتواؤه على الحديد، وفيما يلي سنقوم بعمل طريقة لحفظ القلقاس في الفريزر.





طريقة التحضير: ٢٠ دقيقة





وقدمت الشيف نونا عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك طريقة مبتكرة لحفظ القلقاس ، وذلك لغرض استخدامه فيما بعد عند الحاجة لطبخه، وهي طريقة مضموننة ومبتكرة،ولن تكلفك الكثير، واليكم الطريقة بالتفصيل.













مقادير حفظ القلقاس:





حبة قلقاس

عصير ليمون

فوطة نظيفة للتجفيف









طريقة حفظ القلقاس:





1- - نحضر القلقاس "ويفضل أن نشتري القلقاس في غير الموسم الخاص به، على ان يكون حجم حبة القلقاس كبيرة بدلًا من شراء أكثر من حبة صغيرة، لأن ذلك يؤدي إلى اختلاف في التسوية".





2- ثم نقشرها ونقطعها مكعبات، ولا نغسلها نهائيًا، و نحضر فوطة، ونضع بداخلها القلقاس، ثم نجففه جيدًا داخل الفوطة.





3- ثم نخرج القلقاس ونضعه في بولة، ونضع عليه عصير الليمون، ونقلبه جيدًا مع عصير الليمون.



