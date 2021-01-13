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رياضة

لمصلحة من ما يحدث.. الزمالك يوضح حقيقة أزمة زيزو وما يتردد عن قرب رحيله من النادي

الأربعاء 13/يناير/2021 - 02:37 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف عصام سالم رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك عن حقيقة قرب رحيل أحمد سيد زيزو نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة المقبله مؤكدا ان اللاعب مستمر مع الفريق حيث مازال يتبقي له موسمين في عقده.

وقال في تصريحات لبرنامج " وان تو " عبر اثير راديو " اون تايم سبورت " إن اللاعب مستواه تاثر كثيرا بـما أثير خلال الفترة الحاليه بشأن قرب رحيله وتلقيه عروضا، مشددا ان ما يحدث يؤثر سلبا على الفريق كله وتسائل  ما يحدث لمصلحة من".

وتابع أن اللاعب صرح من قبل عن رغبته بالبقاء في الزمالك وهدفه التتويج مع الفريق بالعديد من البطولات مشددا على ان هناك 3 اشخاص تدخلوا لحل أزمة زيزو، وهم نادر شوقي وكيل اللاعبين وشيكابالا نجم الزمالك ووالد اللاعب.

وأضاف أن مجلس الادارة جدد عقود العديد من لاعبي الفريق لثم فوجئ بالعروض تنهال على باق لاعبي الفريق، مشددا ان الزمالك بحاجه للاستقرار والهدوء خلال الفترة الحالية.

وأكمل أن الاهلي توج بـ البطولة الافريقية وكأس مصر والدوري المصري ولم يتلق لاعبية عروضا مثل تلك التي تلقاها لاعبي الزمالك في الفترة الحالية.
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