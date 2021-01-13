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ثقافة

الثقافة: المحتوى المعروض على قناتنا بـ يوتيوب يشهد رواجا لافتا

الأربعاء 13/يناير/2021 - 03:47 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
قالت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، أن المحتوى المعروض على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب يشهد رواجا لافتا، ويؤكد رغبة الجمهور في الاطلاع على المخزون الفكري والفني للإبداع المصري. 

وأضافت "عبدالدايم" في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن الخدمة الثقافية الإلكترونية باتت أحد الوسائل الفاعلة لنشر التنوير، خاصة في ظل استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى أن برنامج العروض يتميز بالثراء والتنوع ويضم كنوز ونوادر الإبداع المصري التراثي والمعاصر.

يشار إلى أن قناة وزارة الثقافة على اليوتيوب تذيع مجموعة من العروض المتنوعة والنادرة وذلك ضمن المبادرة الإلكترونية الثقافة بين أيديك وتعرض كالتالي:

في الثامنة مساء الخميس 14 يناير تبث أمسية عن دولة نيجيريا تأتى ضمن برنامج اعرف أهلك للتعريف بالثقافات الأفريقية، وفي التاسعة مساء يذاع من عروض دار الأوبرا المصرية حفلا مسجلا لعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز يتضمن باقة من الأعمال الموسيقية الشرقية والعالمية بالإضافة إلى عدد من ألحان أغاني التراث يليها حفلا لفريق مسار إجباري الذي يقدم عددا من أعماله الخاصة تتناول أحلام وطموحات وقضايا الأجيال الجديدة.

وفي الثامنة مساء الجمعة 15 يناير تعرض أمسية نادرة من صالون الأوبرا الثقافي تستضيف النجم الراحل محمود ياسين ليروي محطات من مشواره الفني كما يتناول أهم أعماله وذكرياته مع العديد من الشخصيات التي تركت تأثيرا في رحلته الإبداعية، يليه وفي العاشرة مساء العرض المسرحي زكي في الوزارة من إنتاج البيت الفني للمسرح وتأليف لينين الرملي وإخراج عصام السيد وبطولة حسين فهمي، عمر الحريري، هالة فاخر، شعبان حسين، سامي مغاوري ولقاء سويدان وتدور حول أستاذ جامعي يتولى موقعا وزاريا هاما ويحاول تصحيح الأخطاء التي يصطدم بها.

كما يبث في الثامنة مساء السبت 16 يناير فيلما وثائقيا يروى ملامح المسيرة الفنية للنجمة ليلى طاهر من إنتاج المركز القومي للمسرح ويأتي ضمن سلسلة ذاكرة الإبداع التي توثق تاريخ عظماء المبدعين، وفي التاسعة مساء يذاع من عروض دار الأوبرا المصرية حفلا لأوركسترا القاهرة السيمفوني يتضمن مختارات من أعمال الموسيقار الروسي العالمي تشايكوفسكي.
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