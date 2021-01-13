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أخبار العالم

تحذير شديد.. بوتين يطلق حملة التطعيم الشامل ضد فيروس كورونا

الأربعاء 13/يناير/2021 - 02:45 م
بوتين
بوتين
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محمد علي

أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوامره ببدء حملة تطعيم شاملة ضد فيروس كورونا بداية من الاثنين المقبل في كل روسيا، وفق ما ذكرت صحف روسية.

وتابع بوتين قائلا: "أطلب منكم (أعضاء الحكومة) البدء في حملة التطعيم الشامل للسكان اعتبارا من الأسبوع المقبل ووضع جدول مناسب لهذا العمل".

ووصف بوتين اللقاح الروسي (سبوتنيك V) ضد فيروس كورونا بأنه الأفضل في العالم، لكنه أكد أنه من الضروري فهم كيفية عمله في ظروف العديد من السلالات المتغيرة للفيروس.


وقال بوتين إن روسيا تتابع بقلق انتشار فيروس كورونا في بريطانيا  وتتواصل مع زملائها الأوروبيين  حول ذلك.

وعلق بوتين على انخفاض الاصابات في روسيا واعتبرها جيدة، لكنه حذر من الاسترخاء والتراخي في الإجراءات المشددة، مشيرًا إلى إن العالم حتى الآن لم يخمد المرض بعد، ولم يكن قادرًا على منع عواقبه السلبية .



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