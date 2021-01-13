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رياضة

انتشار أمني بمحيط ستاد القاهرة قبل افتتاح مونديال اليد

الأربعاء 13/يناير/2021 - 04:01 م
صدى البلد
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ريهام بكير
يشهد محيط ستاد القاهرة الدولي انتشارًا مكثفًا لقوات الأمن المصري؛ استعدادًا لانطلاق بطولة العالم لكرة اليد التى تستضيفها مصر في الفترة 13- 31 يناير الجاري بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف دول العالم. 

وتنطلق فعاليات المونديال رقم 27 في تمام السابعة مساء اليوم بمباراة افتتاحية تجمع منتخب مصر ومنتخب تشيلي، ويسبقها حفل فني بمناسبة افتتاح البطولة بحضور كبار رجال الدولة وعدد من الوزراء ، ومسئولي الاتحاد الدولي لكرة اليد.

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة بأن الجميع على أهبة الاستعداد، وتم توزيع الموارد البشرية المشاركة في أعمال التنظيم من أعضاء اللجان الفرعية، والشباب المتطوعين كلُ في موقعه لأداء المهام المطلوبة في إطار السعي نحو الخروج بيوم افتتاح المونديال في أفضل صورة كانطلاقة قوية يعقبها التنظيم المتميز والمعتاد على كافة المستويات للبطولة الأكبر على مستوى العالم في كرة اليد.

وجددت اللجنة تأكيدها علي الالتزام التام بكل الإجراءات الاحترازية اللازمة تفاديًا للإصابة بفيروس كورونا من خلال إتباع نموذج الفقاعة الطبية الذي تقدمه مصر كمنهج علمي لاتباعه في البطولات الدولية المقبلة.
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