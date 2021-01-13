جمال مصر من أعلى .. معلومات جديدة عن عجلة القاهرة الدوارة cairo eye

قال أحمد متولي، رئيس مجلس ادارة الشركة القائمة على تنفيذ cairo eye ، إن الفكرة موجود في العديد من دول العالم ومنا اشهرها لندن وسنغافورة، لافتا الي ان هذه الفكرة تهدف لخدمة القطاع السياحي بشكل كبير، وهي تجربة سياحية مختلفة للسائحين في مصر، الي جانب معالمنا السياحية واثارنا المتميزة الفريدة، وان المشروع عبارة عن عجلة دوارة كبيرة الحجم على ارتفاع 120 متر، وتحتوي على 48 كابينة، ومن المتوقع ان تكون سعتها لـ 2 مليون ونصف زائر سنوي.





وتابع أحمد متولي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "انبوكس"، المذاع على قناة "صدى البلد 2"، أن هذا المشروع من المشروعات المهمة جدا لمصر لتكامل الخدمات المقدمة للسائح، وهذا بغرض ان يشاهد السائح مصر وجمالها من أعلى، وستكون في منطقة الزمالك على النيل، وهي انسب منطقة لمنطقة العجلة الدوارة "الفيو تحفة"، لافتا الي ان اختيار المكان المناسب اخذ سنة تقريبا لتحديده.





واوضح ان سيكون هناك مجموعة من الخدمات المقدمة بجانب هذا المشروع السياحي من كافيهات ومطاعم، الي جانب مرسى نيلي كبير "تاكسي نيلي" وهذا بهدف تخفيف الزحام في منطقة الزمالك لتكون وسيلة انتقال سهلة ومميزة ولها طابع خاص، وذلك وفقا للدراسات المائية والمرورية، حتى لا يكون المشروع عبء على الحركة المرورية في جزيرة الزمالك.





واضاف أن المشروع وضع دراسة مرورية دقيقة؛ لضمان السيولة المرورية بتلك المنطقة الحساسة بالزمالك وذلك بتوفير وسائل مختلفة للوصول لمكان المشروع، مثل خدمة النقل النهري باستخدام تاكسي عين القاهرة وحافلات عين القاهرة للنقل الحر Hop On/Hop Off، بالإضافة إلى تخصيص ساحة انتظار للسيارات تستوعب 500 سيارة.



