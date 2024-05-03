بريطانيا تفرض عقوبات على مستوطنين متطرفين في الضفة الغربية

طالب وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم الجمعة، إسرائيل بتوقيف المستوطنين المشمولين بالعقوبات.

وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية، فرض عقوبات على مجموعات استيطانية ومستوطنين متطرفين بالضفة الغربية، مضيفة أن العقوبات على مجموعتين و4 أفراد متطرفين على صلة بالعنف في الضفة الغربية.

وأضاف وزير الخارجية البريطاني أن مستوطنين متطرفين بالضفة الغربية يهددون الأمن ويقوضون عملية السلام.

وأوضح وزير الخارجية البريطاني، أنه لن يتوانى عن اتخاذ كل الإجراءات اللازمة ضد المستوطنين المتطرفين.

وشدد وزير الخارجية البريطاني، على ضرورة كبح حكومة الاحتلال الإسرائيلية لجماح المستوطنين المتطرفين.