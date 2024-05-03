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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ثمن الخيانة في الوراق.. العشيق هرب من غرفة النوم إلى سرير المستشفى

صدى البلد

كاد موظف بترول أن يفقد حياته عندما قفز من الطابق الرابع عقب ضبط زوج عشيقته لهما في وضع مخل بمنطقة الوراق حيث حاول الهرب قبل الفتك به إلا أنه سقط مصابا بتهشم في جميع أنحاء جسده. 

تلقت مديرية امن الجيزة اخطارا من قسم شرطة الوراق بابلاغ الاهالي بسقوط شاب من علو أسفل عقار بالمنطقة، انتقلت على الفور قوات الامن لفحص البلاغ وتبين العثور على شاب ثلاثيني مصابا بعدة اصابات ونقلته سيارة الاسعاف الى المستشفى.

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وأشارت التحريات بقيادة العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة والعقيد مجدي موسى مفتش مباحث فرقة شمال الجيزة الى ان المصاب يرتبط بعلاقة غير شرعية مع سيدة متزوجة واثناء ممارستهما الرذيلة عاد زوجها بشكل مفاجئ الى المنزل فشاهدهما في وضع مخل. 

وأضافت التحريات إلى أن الزوج موظف بالكهرباء واعتاد مغادرة منزله صباحا فتستقبل زوجته عشيقها لممارسة الحرام وفي يوم الواقعة فوجئت الزوجة بعودة زوجها مبكرا ليشاهدها رفقة عشيقها في وضع مخل فثار غضبا وقبل الفتك بهما هرب العشيق وقفز من الطابق الرابع ليسقط على الارض وتهشمت عظامه وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

وضع مخل عشيقته الوراق العشيق مديرية امن الجيزة

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