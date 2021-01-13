فرص عمل.. طلب وظائف شاغرة بالإسماعيلية .. تفاصيل

أعلن ديوان عام محافظة الإسماعيلية عن حاجته لعدد من الوظائف الشاغرة.





ويتضمن إعلان الوظائف الخالية، طلب تشغيل 4 مهندسين و مختصين في مجال الـ GIS للإنضمام للعمل بوحدات البنية المعلوماتية المكانية والمتغيرات المكانية للاستعانة بهم بنظام التعاقد من الحاصلين على بكالوريوس تخطيط عمراني –بكالوريوس هندسة قسم مساحة - بكالوريوس الحاسبات و المعلومات من الجامعات الحكومية قسم نظم معلومات – ليسانس آداب قسم نظم المعلومات الجغرافية بتقدير عام جيد جدا علي الأقل.





واشترط إعلان الوظائف ألا تزيد السن في 1/1/2021 عن 30 سنة و يكون من أبناء محافظة الإسماعيلية.





وأوضح اللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة انه يشترط علي المتقدمين الاجادة التامة لبرامج نظم المعلومات الجغرافية مع وجود خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات، مؤكدا علي خضوع المتقدم لاختبار عملي استباقي.





وطالب من يريد التقدم لشغل الوظائف المتاحة بالتقدم لإدارة الموارد البشرية بديوان عام المحافظة لاستيفاء نموذج الطلب و ذلك خلال الفترة من 17/1/2021 حتي يوم الخميس الموافق 28/1/2021 لمدة اسبوعين و معه المستندات المطلوبة و هي (صورة المؤهل الدراسي طبق الأصل- صورة من كارنيه النقابة ساري – صورة من شهادة الميلاد – صورة من بطاقة الرقم القومي – صورة من شهادة الخبرة – صحيفة الحالة الجنائية موجهة لديوان عام المحافظة – الموقف من التجنيد للذكور أو صورة الخدمة العامة للإناث أو الاعفاء منها).





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