ابنة عبلة الكحلاوي تطالب محبيها بالدعاء لوالدتها بعد دخول العناية المركزة

مازالت الدكتوره عبلة الكحلاوي في العناية المركزة بإحدى المستشفيات الخاصة، بعد اصابتها بفيروس كورونا بسبب تدهور حالتها الصحية ، لمعاناتها من صعوبة في التنفس بسبب نقص الأكسجين في الجسم ، وأكد أحد المقربين من الدكتورة عبلة أن حالتها مستقرة الآن ولا نملك لها إلا الدعاء بالشفاء العاجل .





وفي صباح اليوم كتبت ابنتها مروة ياسين بوست عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك يشمل دعاء بالشفاء وطلبت من محبي الدكتورة عبلة قراءة الدعاء بنية شفاء والدتها ، والدعاء كالتالي :





اللهم إني عبدك وبك أملي، وأنت رجائي؛ وسيدنا وحبيبنا وجدنا وحبيبك ونبيك المجتبى ﷺ شفيعي عندك؛ أمنا الحبيبة الغالية أمتك عبلة الكحلاوي فقيرة إلى عفوك وعافيتك ورحمتك ،

فاللهم بحق سيدنا محمد نبيك ﷺ وبحق اسمك الرؤوف الرحيم؛ الشافي المعافي اجعل الشفاء في جسدها، واليقين في قلبها، والنور في بصرها، والشكر في صدرها، وذكرك بالليل والنهار مابَقِيَت على لسانها، وارزقها منك رزقًا غير محظورٍ ولا ممنوعٍ.

اللهم إشفها بشفائك وداوها بدوائك وعافها من بلائك وأغنها بفضلك عمن سواك واحدر عنها الأذى.

**اللهم ربنا رب الأسباب إغنها عن كل الأسباب ويسر لها عطاء الشفاء بلا حد ولا حساب تباركت وتعاليت في علاك لا إله إلا أنت الشافي الكافي المعافي لا أحد سواك.

**أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها

**أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت إشفها شفاءًا لايغادر سقما

** أقسمت عليك ايتها العلة بعزة عزة الله وبعظمة عظمة الله وبجلال جلال الله ، وبقدرة قدرة الله ، وبسلطان سلطان الله ، وبلا إله إلا الله ، وبما جرى به القلم من عند الله ، وبلا حول ولا قوة إلا بالله ، إلا انصرفت.

**اللهم ربنا ياذا المعروف الدائم الذى لاينقطع معروفه أبدا ولايحصيه غيرك فرج عنها وسائر المرضى ما هم فيه ٠

لا إله إلا أنت بكل شئ عليم وعلى كل شئ وكيل لاتنسى من ذكرك ولاتخيب رجاء من دعاك.

**اللهم اجعل يدك ويد رسولك "صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم" سابقة ولاحقة ومحيطة بالداء وبأسباب الدواء والشفاء أجمعين واجعل يدك فوق إيدي الأطباء توجههم لما فيه شفائها ونفعها وكل ما تحبه لها وترضاه ياأكرم الأكرمين

** اللهم الطف بمريضتنا لطفا سرمديا "إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون "سبحانه بيده ملكوت كل شئ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون حسبنا الله وكفى يجيرنا بحق جاه المصطفى وسائر الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين

اللهم آمين وصل يارب على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يارب العالمين ، وعلى آله وصحبه وسلم في كل لمحة ونفس وعدد ما وسعه علم الله.

اللهم تقبل، اللهم حقق، اللهم استجب بمنتك ورحمتك ياأرحم الراحمين؛ وببركة القرآن العظيم؛ وبسر أسرار أم الكتاب الفاتحة:

" بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ (﻿١﻿)

ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَـٰلَمِينَ (﻿٢﻿) ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ (﻿٣﻿) مَـٰلِكِ يَوۡمِ ٱلدِّينِ (﻿٤﻿) إِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَإِيَّاكَ نَسۡتَعِينُ (﻿٥﻿) ٱهۡدِنَا ٱلصِّرَٲطَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ (﻿٦﻿) صِرَٲطَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ غَيۡرِ ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ (﻿٧﻿) " آمين

اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وروح الارواح وسر بقائها وعلى آله وصحبه وسلم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله.

• اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم..

• اللهم صل علي النبي المحبوب شافي العلل و مفرج الكروب بإذن علام الغيوب.

• وصل يارب وسلم على حبيبك ومصطفاك صلاة تفتح لها بها أبواب الخير والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين..

• اللهم صل صلاةً كاملةً وسلم سلامًا تامًا على سيدنا ونبينا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويُستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ...

٠ اللََّّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ كَمَالِ اللهِ وَكَمَايَلِيقُ بِكَمَالِهِ

• سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلامٌ على المرسلين و الحــــــــــمد للـــــــــــــــه رب العالمين.



