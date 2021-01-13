هيونداي إلنترا تفوز بلقب سيارة العام في أمريكا الشمالية

أعلن منظمو جائزة أمريكا الشمالية للسيارات والشاحنات والمرافق NACTOY عن جوائزها لعام 2020 ، الذى شهد العديد من الصعاب فى قطاع السيارات.





وخلال عام 2020 شهدت صناعة السيارات الكهربائية تطورا سريعا على جميع المستويات ، لذلك حصلت هذه الفئة من السيارات على عدد من جوائز أمريكا الشمالية للسيارات والشاحنات والمرافق NACTOY .





وبالرغم من تباطؤ نسب المبيعات على مستوى جميع شركات صناعة السيارات العالمية ، الا ان منظمي جائزة أمريكا الشمالية للسيارات والشاحنات والمرافق NACTOY ، قرروا اعلان النتائج في 11 يناير الحالي.





وحصلت السيارة هيونداي إلنترا على سيارة العام ، أما فورد فقد فازت الشاحنة F-150 بلقب شاحنة العام، بينما حصلت فورد موستانج Mach-E على جائزة أفضل سيارة متعددة الاستخدام.





وأشاد المحكمون بتصميم هيونداي إلنترا المذهل، وكفاءتها، وأنظمة السلامة المتاحة ، وبذلك تكون قد تفوقت على نيسان سنترا وجينيسيس G80 .





وتفوقت فورد F-150 على جيب جلاديتور موهافي ورام 1500 TRX ، أما السيارة فورد موستانج Mach-E الكهربائية بالكامل تفوقت على جينيسيس GV80 ولاند روفر ديفيندر .





يذكر انه تم تقديم جوائز NACTOY للمرة الأولى في عام 1994. ويتم اختيار الفائزين من قبل لجنة تحكيم مكونة من 50 صحفيًا متخصصًا في صناعة السيارات من الولايات المتحدة وكندا، يمثلون جميع قطاعات الصناعة من وسائل الإعلام المطبوعة إلى التليفزيون والإنترنت.