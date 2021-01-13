ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

هيونداي إلنترا تفوز بلقب سيارة العام في أمريكا الشمالية

الأربعاء 13/يناير/2021 - 04:03 م
هيونداي إلنترا
هيونداي إلنترا
Advertisements
كريم عاطف

أعلن منظمو جائزة أمريكا الشمالية للسيارات والشاحنات والمرافق NACTOY عن جوائزها لعام 2020 ، الذى شهد العديد من الصعاب فى قطاع السيارات.


وخلال عام 2020 شهدت صناعة السيارات الكهربائية تطورا سريعا على جميع المستويات ، لذلك حصلت هذه الفئة من السيارات على عدد من جوائز أمريكا الشمالية للسيارات والشاحنات والمرافق NACTOY .


وبالرغم من تباطؤ نسب المبيعات على مستوى جميع شركات صناعة السيارات العالمية ، الا ان منظمي جائزة أمريكا الشمالية للسيارات والشاحنات والمرافق NACTOY ، قرروا اعلان النتائج في 11 يناير الحالي.


وحصلت السيارة هيونداي إلنترا على سيارة العام ، أما فورد فقد فازت الشاحنة F-150 بلقب شاحنة العام، بينما حصلت فورد موستانج Mach-E على جائزة أفضل سيارة متعددة الاستخدام.


وأشاد المحكمون بتصميم هيونداي إلنترا المذهل، وكفاءتها، وأنظمة السلامة المتاحة ، وبذلك تكون قد تفوقت على نيسان سنترا وجينيسيس G80 .


وتفوقت فورد F-150 على جيب جلاديتور موهافي ورام 1500 TRX ، أما السيارة فورد موستانج Mach-E الكهربائية بالكامل تفوقت على جينيسيس GV80 ولاند روفر ديفيندر .


يذكر انه تم تقديم جوائز NACTOY للمرة الأولى في عام 1994. ويتم اختيار الفائزين من قبل لجنة تحكيم مكونة من 50 صحفيًا متخصصًا في صناعة السيارات من الولايات المتحدة وكندا، يمثلون جميع قطاعات الصناعة من وسائل الإعلام المطبوعة إلى التليفزيون والإنترنت.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد ألنترا 2021 .. هيونداي تطرح كونا الكهربائية hyundai kona electric .. صور

فورد تطرح فئة جديدة من العملاق الكهربائي موستنج ماخ إي ford mustang mach e.. صور

فورد تطور محركا جديدا أقوى من جودزيلا ford godzilla engine

تصميم تخيلي لسيارة المستقبل موستانج الكهربائية من فورد.. صور

مقارنة بين هيونداي النترا 2021 وفورد فيوجن 2021.. صور

شيفروليه تسير على خطى فيراري.. وتخطط لطرح كمارو SUV .. صور

ترشيحاتنا

وقف تنفيذ حكم ضد والد الفنان أحمد مالك فى قضية تزوير وحبس المحامي 10 سنوات

رئيس أهلي جدة يثير الجدل حول رحيل الونش عن الزمالك | تفاصيل

ارتكبت جريمة بشعة.. إعدام أول امرأة أمريكية منذ 68 عاما | ماذا فعلت؟

لمدة شهرين تحويلات مرورية.. لتنفيذ أعمال إنشاء كوبرى سيارات بطريق النصر

أفضل علاج لآلام الرقبة والكتف

ابنة عبلة الكحلاوي تطالب محبيها بالدعاء لوالدتها بعد دخول العناية المركزة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة محتشمة.. ديانا حداد تتألق في أحدث ظهور لها

مواصفات وأسعار .. جمس يوكن 2021 بعد وصولها إلى السعودية

في عيد ميلادها الـ 39.. شاهد أغرب إطلالات نور قدري