تويوتا تستدعي سيارات بعض موديلاتها في مصر.. تعرف على السبب

أعلن الوكيل الحصرى للعلامة التجارية تويوتا فى مصر عن استدعاء جميع سيارتها موديلات 2003 حتى 2015، لتغيير بعض قطع الغيار في منظومة السلامة والأمان في السيارة.





وأوضح وكيل تويوتا ان القطعة التى سيتم تغييرها هي الوسائد الهوائية بالسيارات من موديل 2003 وحتى 2015 لوسائد أكثر أمانًا، وذلك مجانا.





وتابع الوكيل أن الطرازات التي ستدخل فى حملة الاستبدال هي تويوتا كورولا و تويوتا فورتشنر و تويوتا راف و تويوتا كامري و تويوتا لاند كروز برادو و تويوتا راش.





وأكد وكيل تويوتا فى مصر أنه على جميع مالكي هذه الطرازات من الشركة، الاتصال بمركز خدمة العملاء لتحديد موعد للذهاب الى مركز صيانة تويوتا واستبدال وسائد الهواء دون تكلفة العميل اى مصاريف وبالمجان 100% .





وكانت شركة تويوتا اليابانية رفعت بعض أسعار طرازاتها موديل 2021 مؤخرا ، وهى سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات الكبيرة" فورتشنر" سباعية المقاعد، وتم طرحها بثلاث فئات.





وتستمد السيارة تويوتا فورتشنر الجديدة في السوق المحلية بنوعين من المحركات، الأول مكون من 4 أسطوانات سعة 2.7 لتر بقوة 163 حصانا ويتوفر بالفئتين الأولى والثانية، وتعمل الفئة الأولى بنظام الدفع الثنائي في حين أن الفئة الثانية رباعية الدفع.



