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سيارات

تويوتا تستدعي سيارات بعض موديلاتها في مصر.. تعرف على السبب

الأربعاء 13/يناير/2021 - 03:38 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلن الوكيل الحصرى للعلامة التجارية تويوتا فى مصر عن استدعاء جميع سيارتها موديلات 2003 حتى 2015، لتغيير بعض قطع الغيار في منظومة السلامة والأمان في السيارة.

وأوضح وكيل تويوتا ان القطعة التى سيتم تغييرها هي الوسائد الهوائية بالسيارات من موديل 2003 وحتى 2015  لوسائد أكثر أمانًا، وذلك مجانا.


وتابع الوكيل أن الطرازات التي ستدخل فى حملة الاستبدال هي تويوتا كورولا وتويوتا فورتشنر وتويوتا راف وتويوتا كامري وتويوتا لاند كروز برادو وتويوتا راش.


وأكد وكيل تويوتا فى مصر أنه على جميع مالكي هذه الطرازات من الشركة، الاتصال بمركز خدمة العملاء لتحديد موعد للذهاب الى مركز صيانة تويوتا واستبدال وسائد الهواء دون تكلفة العميل اى مصاريف وبالمجان 100% .


وكانت شركة تويوتا اليابانية رفعت بعض أسعار طرازاتها موديل 2021 مؤخرا ، وهى سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات الكبيرة" فورتشنر" سباعية المقاعد، وتم طرحها بثلاث فئات.


وتستمد السيارة تويوتا فورتشنر الجديدة في السوق المحلية بنوعين من المحركات، الأول مكون من 4 أسطوانات سعة 2.7 لتر بقوة 163 حصانا ويتوفر بالفئتين الأولى والثانية، وتعمل الفئة الأولى بنظام الدفع الثنائي في حين أن الفئة الثانية رباعية الدفع.


أما المحرك الثاني والذي يتوفر حصرًا بالفئة الثالثة الأعلى تجهيزًا من السيارة، فهو محرك كبير مكون من 6 أسطوانات سعة 4.0 لترات بقوة 234 حصانا، وتعمل السيارة معه بنظام الدفع الكامل وتقف على عجلات رياضية قياس 18 بوصة.

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