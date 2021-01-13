برلمانية: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أهم القطاعات لجميع شرائح المجتمع

كشفت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن رغبتها في الإنضمام لعضوية لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، مؤكده أن قطاع الاتصالات في الوقت الحالي من أهم القطاعات التي تهم جميع شرائح المجتمع.





وأضافت "عبدالناصر" في تصريحات لها ، اليوم الأربعاء ، أن مِصر تستعد بقوة للدخول في مرحلة التحول الرقمي، لافتة إلي أنه منذ حدثت جائحة كورونا وظهرت لدينا مشاكل كثيرة، نظرا للاعتماد بصورة كليه علي تنفيذ كافة الخدمات عن بُعد أو ما يمكن تسميته بـ " خدمات الأون لاين".





وأكدت النائبة، أن الشعب بجميع طبقاته المختلفة يمارسون التعليم عن بُعد وبالتالي هم في حاجة إلى أن يكون هناك خدمة انترنت جيدة وبأسعار في متناول الجميع، مشيرة إلى أن استخدام التليفون المحمول لم يعُد رفاهية وإنما أصبح من ضرورات الحياة ونحتاج إلى أن يكون لدينا شبكات جيدة تستطيع تغطية جميع المناطق وليس فقط المناطق المهمة والكبيره وإنما جميع المحافظات بكل القري.





وأضافت عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، أننا لم نعُد نمتلك رفاهية الاتصال بالعالم من عدمه وإنما أصبح الأمر ضروريًا، متابعة : "طموحاتي أن يكون كل منزل في مصر يمتلك خدمة جيدة للاتصالات والإنترنت ويستطيع الدخول علي بوابة الحكومة الإلكترونية ، والتعليم عن بعد، وعند تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يستطيع كل مواطن أن يعرف ملفه الصحي وكافة المستشفيات المتاحة من حيث الأماكن وعدد الأسِرة الخالية.



