مواصفات وأسعار .. جمس يوكن 2021 بعد وصولها إلى السعودية

أعلنت شركة جي ام سي في المملكة العربية السعودية عن وصول جمس يوكن 2021 الى سوقها المحلى ، من خلال الثالث فئات الخاصة بها وهم يوكن SLE و يوكن SLT و يوكن AT4 .

وقالت الشركة في بيان لها ان السيارة الصغيرة يوكن موديل 2021 مصممة بعناية فائقة، وبتصميم حديث مميز ومتطور بشكل كبير عن الجيل السابق لها، وقدمت بمقصورة أكثر فخامة، وتقنيات ليس لها مثيل لتكون قادرة علي القيادة في جميع أنواع التضاريس والطرق الوعرة.

وتستمد السيارة يوكن موديل 2021 من ثلاثة خيارات للمحركات الأول رباعي الأسطوانات بقوة 200 حصان ومحرك V6 بقوة 308 حصان والأخير تيربو ديزل رباعي الإسطوانات بقوة 181 حصان ويتصل المحركان رباعي الإسطوانات بناقل حركة أوتوماتيك ست سرعات ، أربع سلندرات سعة 2500 سى سى بقوة 200 حصان ، ست سلندرات سعة 3600 سى سى بقوة 308 حصان ، أربع سلندرات تيربو ديزل سعة 2800 سى سى بقوة 181 حصان .

وحصل الشكل الخارجي للسيارة يوكن علي شبك امامي كبير يحتوي على قضبان عريضة و فتحات تهوية كبيرة و مصابيح امامية كبيرة الجم تحتوي على لمبات ليد على شكل حرف C مع مصابيح ضباب صغيرة الحجم في طرفي المصد السفلي .

اما المقصورة الداخلية للسيارة فتحتوى على شاشة لمس مقاس 7 بوصات وستة مكبرات صوت ومنفذين USB وبلوتوث و Apple CarPlay و Android Auto وأدوات تحكم بسيطة وراديو ستالايت، وراديو USB، ونقطة اتصال Wi-Fi .

بالإضافة الى نظام ملاحة والتحكم التلقائي في المناخ، الدخول بدون مفتاح، والتشغيل عن بعد ولديها أيضًا مميزات اتصال جيدة مثل أبل كاربلاي وأندرويد أوتو قياسية مما يجعل من السهل مزامنة هاتفك الذكي مع الشاحنة.

اما عن أسعار جمس يوكن 2021 الجديدة في السوق السعودي فتاتى كما اعلن عنها الوكيل المحلى كالتالى :

- جمس يوكن SLE بسعر يبدأ من 218,900 ريال سعودي .

- جمس يوكن SLT بسعر يبدأ من 233,500 ريال سعودي .

- جمس يوكن AT4 بسعر يبدأ من 280,800 ريال سعودي .