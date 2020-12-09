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سيارات

تبدأ بـ 185 ألف جنيه.. مواصفات وأسعار شانجي M50 موديل 2020/2021| صور

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 12:05 ص
تبدأ بـ 185 ألف جنيه..مواصفات
تبدأ بـ 185 ألف جنيه..مواصفات واسعار شانجي M50
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صبري طلبه
بعد أن شهد قطاع السيارات الصينية تطورًا كبيرًا خلال الفترة السابقة، استطاعت شانجي M50 أن تضع بصمتها بهذا الاصدار والذي ينتمي إلى فئة MPV المتعدد الأغراض، حيث تاتى السيارة فى أولوية الاختيارات لدى الكثيرين بسبب سعرها المناسب، فهي من الفئة الاعتمادية التي تقدم القيمة مقابل السعر.

زودت شانجي M50 بمحرك من 4 اسطوانات، بسعة 1500 سي سي ، يستطيع أن ينتج طاقة قدرها 116 حصان، وبعزم أقصى للدوران يبلغ 144 نيوتن/ متر، وتستمد سرعتها من ناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات، ويبلغ استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.8 لتر، وذلك عندما تسير لمسافة تصل إلى 100 كم.

حصلت السيارة خارجيًا على شبكات أمامية مزدوجة، ومصابيح أمامية حادة، بالإضافة الى مصابيح ضباب دائرية، و عدد 2 من القضبان على جانبي سقف السيارة، بالاضافة إلى سبويلر خلفي، وعجلات مدعومة بجنوط معدنية باللون الفضي يبلغ قياسها 15 بوصة، وعواكس إضاءة ليلية على جانبي الصادم الخلفي، وعدد 6 نوافذ.

تضمنت شانجي M50 ايضا، قفل مركزي لأبواب السيارة، ومكيف هواء، ونوافذ أمامية وخلفية كهربائية، و خاصية power sterling لمقود الحركة، أما عن القياسات الهيكلية للسيارة، فبلغت نسبة الطول نحو 4525 ملم، وعرض 1700 ملم، وبارتفاع 1783 ملم. 

ويبلغ السعر الرسمي لـ شانجي M50 لإصدارات 2020 و 2021 :
موديل 2020 مانيوال توب لاين محرك 1500 سي سي بسعر 185 الف جنيه.
موديل 2021 مانيوال توب لاين محرك 1500 سي سي بسعر 188 ألف جنيه.
تبدأ بـ 185 ألف جنيه.. مواصفات وأسعار شانجي M50 موديل 2020/2021| صور
تبدأ بـ 185 ألف جنيه.. مواصفات وأسعار شانجي M50 موديل 2020/2021| صور
تبدأ بـ 185 ألف جنيه.. مواصفات وأسعار شانجي M50 موديل 2020/2021| صور
تبدأ بـ 185 ألف جنيه.. مواصفات وأسعار شانجي M50 موديل 2020/2021| صور
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