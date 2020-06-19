بعد تخفيض سعرها.. شانجي Changhe تطرح عروض تقسيط وخصومات

تأتي الفئة الأولى موديل 2019 من السيارة شانجي change m50 بمحرك 1400 سي سي وموتور شانجي هو سوزوكي وكاوتش مقاس 14 وتكييف أمامى وخلفى، كما تتسع السيارة إلى 8 ركاب.





وتوجد فئة أخرى من السيارة شانجي change m50s موديل 2020 بمحرك 1500 سي سي بقوة 116 حصانا، ومحرك شانجي بايك مانيوال دفع خلفي سير كاتينة جنزير مع تكييف أمامى وخلفى وباور ستيرنج و4 زجاج كهرباء وزجاج فاميه خلفي وكاوتش مقاس 15 ومفتاح ريموت و8 راكب.



