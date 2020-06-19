بعد تخفيض سعرها.. شانجي Changhe تطرح عروض تقسيط وخصومات

في ظل التخفيضات التي تشهدها أسعار السيارات في مصر لعدة أسباب أبرزها تراجع المبيعات بشكل كبير بسبب جائحة كورونا وعزوف المستهلكين عن الشراء قرر وكيل سيارات شانجي في مصر عن توفير عروض حالية على طرازات شانجي في مصر مؤكدة أنها توفر لفترة محدودة لكل الموظفين واصحاب النشاط التجارى بمقدم 53,500 لشراء سيارات شانجي M50 والحصول على وثيقة تأمين هدية وتوفير المصاريف الادارية والحصول على كارت صيانة مجانية حتي 20 الف كم .
مواصفات شانجي change m50
تأتي الفئة الأولى موديل 2019 من السيارة شانجي change m50 بمحرك 1400 سي سي وموتور شانجي هو سوزوكي وكاوتش مقاس 14 وتكييف أمامى وخلفى، كما تتسع السيارة إلى 8 ركاب.
وتوجد فئة أخرى من السيارة شانجي change m50s موديل 2020 بمحرك 1500 سي سي بقوة 116 حصانا، ومحرك شانجي بايك مانيوال دفع خلفي سير كاتينة جنزير مع تكييف أمامى وخلفى وباور ستيرنج و4 زجاج كهرباء وزجاج فاميه خلفي وكاوتش مقاس 15 ومفتاح ريموت و8 راكب.
أسعار سيارات شانجي change m50s في مصر
تأتي السيارة شانجي change m50s موديل 2019 بسعر183 ألف جنيه لفترة محدودة، أما السيارة شانجي M50s موديل 2020 فتأتي بسعر 185 ألف جنيه بدلًا من 189 ألف جنيه طوال فترة العرض، مع تقديم توفير حتى 40 ألف جنيه لشراء بنظام التقسيط بسعر 183 ألف جنيه.