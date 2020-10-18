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سيارات

سعر ومواصفات شانجي changhe m50 موديل 2021 في مصر .. صور

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 06:01 م
شانجي changhe m50
شانجي changhe m50
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اشرف عطية
أعلنت شركة شانجي في مصر عن طرح موديلات  شانجي changhe m50 موديل 2021، كما اعلنت الشركة ايضا عن خصومات متاحة على الحجز المسبق للسيارة شانجي changhe m50 من الشركة.

وقالت شركة شانجي إن العرض متوفر لفترة محدودة على السيارة شانجي changhe m50 .  

تأتي شانجي changhe m50 بمحرك 1500 سي سي بقوة 116 حصان و عزم 144 نيوتن متر وتكنولوجيا يابانية للمحرك ويعمل بكاتينة جنزير وليس كاوتش.

شانجي changhe m50 متاحة بزجاج فاميه خلفي وفتيس مانيوال 5 سرعات ونظام الدفع الخلفي وتكييف امامى وخلفى وباور ستيرنج و4 زجاج كهرباء وكاوتش مقاس 15 وقفل أمان للأطفال وسنتر لوك ومفتاح ريموت.

والسيارة  شانجي changhe m50 تستوعب ثمان ركاب وبها كنبة خلفية قابلة للطي و أنظمة صوت متعددة وRadio وUSB وMP3 وسماعات محيطية .

شانجي changhe m50 متاحة ايضا بامكانية ركوب 7 ركاب على 3 صفوف وتتوفر السيارة مع عجلات قياس 15 انش وزجاج فاميه وسنتر لوك تعتبر سيارة عائلية من الطراز الاول.

سعر  شانجي changhe m50 في مصر
تباع السيارة  شانجي changhe m50 في مصر بسعر 188.000 جنيه  
سعر ومواصفات شانجي changhe m50 موديل 2021 في مصر .. صور
سعر ومواصفات شانجي changhe m50 موديل 2021 في مصر .. صور
سعر ومواصفات شانجي changhe m50 موديل 2021 في مصر .. صور
سعر ومواصفات شانجي changhe m50 موديل 2021 في مصر .. صور
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