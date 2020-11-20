بسعر 188 ألف جنيه.. مواصفات شانجي M50 S في السوق المصري



كما تتميز سيارات شانجي M50S، موديل 2021 بمجموعة مواصفات وتجهيزات ومنها جنوط 15 بوصة، ومكيف هواء أمامي وخلفي، ونوافذ كهربائية أمامية وخلفية، زجاج فاميه خلفي.



وتحتوي السيارة على عدد من الكماليات هي "باور ستيرنج، ومفتاح ريموت، وقفل أمان للأطفال، وسنتر لوك، وإمكانية طيّ المقاعد الخلفية، وسبويلر خلفي، كما زُودت بنظام صوتي متعددة (راديو/ MP3- مدخل USB)، وغيرها.



جدير بالذكر أنه تم طرح سيارة "M50s"، لاول مرة في 2019 والمزودة بنظام الوقود المزدوج لمحركها، حيث تعمل بالغاز الطبيعي والبنزين معا.



والسيارة من فئة السيارات العائلية "MPV"، وتسع 8 أفراد، وتقدم بنوعين من المحركات، أحدهما بقودة 100 حصان وبسعة 1.4 لتر، والثاني بقوة 100 حصان بسهة 1.5 لتر، وناقل حركة يدوي "Manual".



وتزن السيارة حوالي 1800 كجم، طولها 4.5 مترا، وعرضها 1.7 مترا، ومزودة بتكييف أمامي وخلفي وشاشة تحكم باللمس 7 بوضات، وزجاج ملون غامق اللون بالوسط والخلف.



وتتوفر السيارة تتوفر بفئتين في مصر الأولي موديل 2019 بسعر 183 ألف جنيه بمحرك 1400 سي سي شانجي سوزوكي واطارات 14 بوصة وتكييف أمامي وخلفي وتتسع السيارة changhe m50s الي عدد 8 ركاب.



أما الفئة الثانية فهي changhe m50s موديل 2020 بمحرك مختلف 1500 سي سي بقوة 116 حصان وهو محرك شانجي بايك مانيوال مع نظام دفع خلفي وكاتينة جنزير وتكييف أمامي وخلفي وباور ستيرينج وزجاج كهربائي كامل وزجاج فاميه خلفي وكاوتش مقاس 15 بوصة ومفتاح ريموت وغطاء محرك ولمبة صالون خلفي وتتسع السيارة changhe m50s إلى 8 ركاب ويبلغ سعرها









ينتمي طراز شانجي M50 S لفئة السيارات متعددة الأغراض MPV وهي مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 س سي، وينتج قوة 116 حصان ، وعزم اصة دوران 144 نيوت / متر ، متصل بناقل حركة خماسي السرعات أنيوال وسعرها في السوق المصري 188 ألف بالإضافة إلى أن السيارة استطاعت أن تحظى بتواجد في السوق المصري بشكل سريع .ووفقا للإحصائيات فإن السيارة يبلغ متوسط استهلاكها من الوقود نحو 6.8 لتر،وعند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.