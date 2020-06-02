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سيارات

شانجي Changhe الصينية تقرر تخفيض أسعارها اليوم في مصر.. صور

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 10:59 ص
شانجي change m50s
شانجي change m50s
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اشرف عطية
في ظل التخفيضات التي تشهدها أسعار السيارات في مصر لعدة أسباب أبرزها تراجع المبيعات بشكل كبير بسبب جائحة كورونا وعزوف المستهلكين عن الشراء، فقد أعلنت بعض شركات السيارات مثل شيفروليه وهيونداي وجيب تخفيضات كبيرة في أسعارها.


وحول هذا السياق، أعلن وكيل شانجي في مصر خصما على موديل شانجي change m50 بقيمة 4000 جنيه.


مواصفات شانجي change m50
تأتي الفئة الأولى موديل 2019 من السيارة شانجي change m50 بمحرك 1400 سي سي وموتور شانجي هو سوزوكي وكاوتش مقاس 14 وتكييف أمامى وخلفى، كما تتسع السيارة إلى 8 ركاب.


وتوجد فئة أخرى من السيارة شانجي change m50s موديل 2020 بمحرك 1500 سي سي بقوة 116 حصانا، ومحرك شانجي بايك مانيوال دفع خلفي سير كاتينة جنزير مع تكييف أمامى وخلفى وباور ستيرنج  و4 زجاج كهرباء وزجاج فاميه خلفي وكاوتش مقاس 15 ومفتاح ريموت و8 راكب.


أسعار سيارات شانجي change m50s في مصر
تأتي السيارة شانجي change m50s موديل 2019  بسعر183 ألف جنيه لفترة محدودة، أما السيارة شانجي M50s موديل 2020 فتأتي بسعر 185 ألف جنيه بدلًا من 189 ألف جنيه طوال فترة العرض، مع تقديم توفير حتى 40 ألف جنيه لشراء بنظام التقسيط بسعر 183 ألف جنيه.
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