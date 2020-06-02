شانجي Changhe الصينية تقرر تخفيض أسعارها اليوم في مصر.. صور

في ظل التخفيضات التي تشهدها أسعار السيارات في مصر لعدة أسباب أبرزها تراجع المبيعات بشكل كبير بسبب جائحة كورونا وعزوف المستهلكين عن الشراء، فقد أعلنت بعض شركات السيارات مثل شيفروليه وهيونداي وجيب تخفيضات كبيرة في أسعارها.









شانجي change m50 بقيمة 4000 جنيه. أعلن وكيل شانجي في مصر خصما على موديل بقيمة 4000 جنيه. وحول هذا السياق،









تأتي الفئة الأولى موديل 2019 من السيارة شانجي change m50 بمحرك 1400 سي سي وموتور شانجي هو سوزوكي وكاوتش مقاس 14 وتكييف أمامى وخلفى، كما تتسع السيارة إلى 8 ركاب.





وتوجد فئة أخرى من السيارة شانجي change m50s موديل 2020 بمحرك 1500 سي سي بقوة 116 حصانا، ومحرك شانجي بايك مانيوال دفع خلفي سير كاتينة جنزير مع تكييف أمامى وخلفى وباور ستيرنج و4 زجاج كهرباء وزجاج فاميه خلفي وكاوتش مقاس 15 ومفتاح ريموت و8 راكب.









أسعار سيارات شانجي change m50s في مصر

