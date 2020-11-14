أفضل 5 سيارات SUV في السوق المصري لهذا العام ..صور

استطاعت سيارات الـsuv، وهي سيارة متعددة الاستخدام ان تلقى نجاح كبير على مستوى العالم ، كونها سيارة عائلية من الطراز الاول ويوجد بها جميع الكماليات ، وفي هذا التقرير نقدم افضل 5 سيارة suv حققت انتشار واسع في السوق المصري خلال عام 2020 .
هيونداي توسان
تتمتع بمحرك هيونداي توسان من أربع أسطوانات بسعة 2.0 لتر مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات وتنتج قوة متواضعة تبلغ 164 حصانا، بالإضافة إلى ان المحرك قياسي بسعة 1.6 لتر ومحرك تيربو بقوة 175 حصانا.
ومقاس عجلات السيارة قياس 18، 16 بوصة ويبلغ مساحة تخزين السيارة الخلفية " الشنطة " 378 لتر ، كما السيارة مجهزة بعدد من المواصفات القياسية بينها المصابيح الامامية والخلفية LED ، ضوء نهاري، مصابيح ضباب ، نظام آبل كاري بلاي ، أندرويد أوتو.
فولك تأتي فولكس فاجن جولف volkswagen golf MK8 الشكل الجديد موديل 2021 بشكل مختلف بهيكل اكثر انسيابة بمصابيح LED العصرية الفريدة ومزودة بعجلة قيادة مطورة وشاشة كبيرة تعمل على اللمس و أزرار للتحكم بأنظمة السرعة.
تتوفر فولكس فاجن جولف volkswagen golf MK8 الشكل الجديد موديل 2021 بمحرك 1000 سي سي بقوة 90 حصان و محرك اخر سعة 1000 سي سي بقوة 110 حصان و متاحة بمحرك اخر سعة 1500 سي سي بقوة 130 حصان ومحرك 1500 سي سي بقوة 150 حصان و المحرك متصل بفتيس اوتوماتيك 7 سرعات .
تتمتع نيسان قشقاي بأداء مفعم بالحيوية ، وقدرة الدفع الرباعي ستجعلك تحب القيادة مرة اخرى ،بفضل المصابيح الامامية الجديدة ، والسبائك المعاد تصميمها ، والشبكة الامامية
هيونداي توسان
تتمتع بمحرك هيونداي توسان من أربع أسطوانات بسعة 2.0 لتر مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات وتنتج قوة متواضعة تبلغ 164 حصانا، بالإضافة إلى ان المحرك قياسي بسعة 1.6 لتر ومحرك تيربو بقوة 175 حصانا.
ميتسوبيشي أكليبس
تتميز سيارة ميتسوبيشي إكليبس بمحرك مكون من 4 أسطوانات سعة 1.5 لتر ، و معزز بشاحن هواء تيربو بقوة إجمالية 150 حصان إضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيك بتقنية الـالـ CVT من 8 سرعات.
ومقاس عجلات السيارة قياس 18، 16 بوصة ويبلغ مساحة تخزين السيارة الخلفية " الشنطة " 378 لتر ، كما السيارة مجهزة بعدد من المواصفات القياسية بينها المصابيح الامامية والخلفية LED ، ضوء نهاري، مصابيح ضباب ، نظام آبل كاري بلاي ، أندرويد أوتو.
فولك تأتي فولكس فاجن جولف volkswagen golf MK8 الشكل الجديد موديل 2021 بشكل مختلف بهيكل اكثر انسيابة بمصابيح LED العصرية الفريدة ومزودة بعجلة قيادة مطورة وشاشة كبيرة تعمل على اللمس و أزرار للتحكم بأنظمة السرعة.
تتوفر فولكس فاجن جولف volkswagen golf MK8 الشكل الجديد موديل 2021 بمحرك 1000 سي سي بقوة 90 حصان و محرك اخر سعة 1000 سي سي بقوة 110 حصان و متاحة بمحرك اخر سعة 1500 سي سي بقوة 130 حصان ومحرك 1500 سي سي بقوة 150 حصان و المحرك متصل بفتيس اوتوماتيك 7 سرعات .
سوبارو xv
تتمتع بمحرك Boxer الشهير من سوبارو دفع رباعي سعة 1600 سي سي بقوة 114 حصان وعزم دوران 150 نيوتن متر ، وتنقل القوة للعجلات الأربعة عبر ناقل حركة أوتوماتيك و يمكن السيارة من التسارع من الثبات الي 100 كم في الساعة خلال 14 ثانية.
نيسان قشقاي
تتميز سيارة نيسان قشقاي بمحرك بنزين رباعي الإسطوانات ذو سعة 1.2 لتر ، وهذا المحرك معزز بشاحن تربو قوته 116 حصان ، وتتميز بسرعتها العالية ، ومقاعدها المريحة.
تتمتع نيسان قشقاي بأداء مفعم بالحيوية ، وقدرة الدفع الرباعي ستجعلك تحب القيادة مرة اخرى ،بفضل المصابيح الامامية الجديدة ، والسبائك المعاد تصميمها ، والشبكة الامامية