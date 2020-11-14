أفضل 5 سيارات SUV في السوق المصري لهذا العام ..صور

هيونداي توسان

ميتسوبيشي أكليبس









سوبارو xv









تتمتع بمحرك Boxer الشهير من سوبارو دفع رباعي سعة 1600 سي سي بقوة 114 حصان وعزم دوران 150 نيوتن متر ، وتنقل القوة للعجلات الأربعة عبر ناقل حركة أوتوماتيك و يمكن السيارة من التسارع من الثبات الي 100 كم في الساعة خلال 14 ثانية.

نيسان قشقاي









