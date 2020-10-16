تسريبات لموديل كيا SUV بجسد موهافي.. صور





























بعد تقارير تطوير كيا الـ suv كبيرة الحجم مشتركة مع هيونداي لمنافسة تويوتا برادو ولاندكروزر ، مع تطوير نسخة بيك أب لمنافسة تويوتا هايلكس وفورد رينجرولكن ظهرت صورة تجسسية للسيارة الجديدة التي تم اختبارها بجسد موهافي ، وظعرت كيا بموديل مطور لملء الفراغ في مجال كيا والمنافسة بشكل أقوىكما تحتل كيا المرتبة السادسة حاليا في السوق الأسترالي وتقترب من فورد في المرتبة الخامسة ، وبالعودة للسيارة فلا نتوقع أن تكون حصرية لسوق معين ،يذكر أن لاحظ الكثير من محبي سيارات Cadenza في العديد من البلدان خلال العامين الماضيين ، إدخال تطوير على السيارة لتكون اكثر جاذبية بالنسبة لمحبي السيارات الفاخرةووفقا للمعلومات المتوفرة فإن المصممين في كيا اقترحوا إدخال بعض التعديلات على تصميم الواجهة الامامية لهذه السياراتومن المفترض أن تستبدل الخطوط الطولية المطلية بالكروم على غطاء المبرد بخطوط منحنيه تشبه شعار سيارات مازدا بعض الشيءوستحصل السيارة على مقبض متحرك بتصميم جديد للتحكم بالسرعات ، تشبه الموجودة في سيارات فورد الفاخرة.وتأتي السيارة بنظام مولتيديا محسن، وانظمة جديدة للتحكم في الإضاءة والأصوات ، وانظمة لتدفئة الزجاجين الامامي والخلفي والمرايا الجانبية أيضا