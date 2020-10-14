كيا تضيف تعديلات جديدة على أفخم سياراتها .. صور

لاحظ الكثير من محبي سيارات Cadenza في العديد من البلدان خلال العامين الماضيين ، إدخال تطوير على السيارة لتكون اكثر جاذبية بالنسبة لمحبي السيارات الفاخرة



ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن المصممين في كيا اقترحوا إدخال بعض التعديلات على تصميم الواجهة الامامية لهذه السيارات



ومن المفترض أن تستبدل الخطوط الطولية المطلية بالكروم على غطاء المبرد بخطوط منحنيه تشبه شعار سيارات مازدا بعض الشيء





وستحصل السيارة على مقبض متحرك بتصميم جديد للتحكم بالسرعات ، تشبه الموجودة في سيارات فورد الفاخرة.



وتأتي السيارة بنظام مولتيديا محسن، وانظمة جديدة للتحكم في الإضاءة والأصوات ، وانظمة لتدفئة الزجاجين الامامي والخلفي والمرايا الجانبية أيضا



وتحتوي السيارة على محركات ستتخلي كيا عن محركات الديزل التوربينية في هذه السيرات ، وستستبدلها بمحركات بنزين بأربع أسطوانات بسعة 2.5 لتر وعزم 198 حصانا، ومحركات بـ 6 أسطوانات وسعة 3.0 لتر وعزم 235 حصانا، ومحركات هجينة اقتصادية بعزم 159 حصانا، ستعمل جميعها مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ 8 سرعات.



