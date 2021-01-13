تامر حسني يشوق الجمهور لـ ارفع ايدك: انتظروني في حفل أقتتاح مونديال اليد.. شاهد

بأغنية حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة في مصر، بصورة عبر حسابه على موقع انستجرام.





وكتب : " انتظروني ان شاء الله اليوم في حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد لتقديم الأغنيه الرسميه للبطوله بعنوان ( إرفع إيدك ) الساعه ٥,٤٠ عصرا بتوقيت القاهره علي قنوات OnTime sports.



وحققت أغنية "ارفع إيدك" للنجم تامر حسنى، وهى الأغنية الدعائية لبطولة كأس العالم لكرة اليد أكثر من مليون و300 ألف مشاهدة بعد طرحها بساعات قليلة، عبر القناة الرسمية لتامر حسنى على موقع "يوتيوب".



وتقول كلمات الأغنية:

الشمس والروح والنيل.. والأرض اللى تكفى وتشيل.. ده براح للقى ملايين

على غنوة وأعلام فوق طايرين.. ارفع أيدك عالى.. قاعد ليه تعالالى

رج الأرض بصوت عالى.. خلى العالم يشفوك.. غنى غنى وقول يا غنى غنوة للحياة، يلا بينا دى لغة واحدة بنا..



حرص النجم تام حسني علي تشويق جمهوره