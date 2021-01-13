ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

قبل ساعات من انطلاق البطولة .. انتشار مكثف لقوات الشرطة لتأمين مونديال اليد .. فيديو

الأربعاء 13/يناير/2021 - 04:49 م
تأمين كأس العالم
تأمين كأس العالم لكرة اليد
Advertisements
مصطفى الرماح
أنهت أجهزة وزارة الداخلية إستعداداتها اللازمة لتأمين فعاليات بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 من خلال خطة أمنية شاملة.  
  
وتشمل الخطة الأمنية استنفارًا أمنيًا ورفع درجة الاستعداد من خلال الإنتشار الأمنى المكثف بمحيط الملاعب والصالات التى ستشهد فعاليات البطولة وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بالطرق لتحقيق السيولة المرورية وتمكين الفرق من الوصول إلى الملاعب فى سهولة ويسر 

وتمتد خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها ، والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع للتعامل الفورى مع جميع المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.
    
 تأتى تلك الإجراءات وسط تواجد ميدانى من قِبل القيادات الأمنية والمستويات الإشرافية، لمتابعة القوات المشاركة فى عمليات التأمين، للتأكد من جاهزيتها للإضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والانضباط.

واكدت وزارة الداخلية، مواصلة الجهود وإستنفار كافة الطاقات لتوفير مناخ آمن لإقامة فعاليات البطولة، بما يساهم فى إظهارها بالصورة الحضارية المشرفة التى تليق بالدولة المصرية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أقوال أمنية وخدمات مرورية.. استنفار أمنى لتأمين انتحابات النواب.. صور

شاهد | خدمات أمنية مشددة لتأمين المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

بالتزامن مع فتح باب لجان الانتخابات .. استنفار أمنى بالمحافظات

رفع الحالة الأمنية القصوى لتأمين جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب.. صور

أمن القاهرة تتأهب لتأمين جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب

حظر كافة أشكال الدعاية.. التنمية المحلية تعلن خطتها لتأمين جولة إعادة النواب

ترشيحاتنا

رئيس أهلي جدة يثير الجدل حول رحيل الونش عن الزمالك | تفاصيل

التعليم: انتهاء الفصل الدراسي الأول غدا.. والسبت أول أيام إجازة نصف العام

مصر للطيران تبدأ تشغيل أولى رحلاتها الجوية إلى قطر الاثنين المقبل

بعد مفاجأته لها في عيد ميلادها.. 10 صور رمانسية جمعت بين درة وزوجها

الزمالك يكشف خطته لـ حسم عروض لاعبي الفريق

كانوا عايزين شو إعلامي فقط.. شوبير يفتح النار على مجلس مرتضى منصور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة محتشمة.. ديانا حداد تتألق في أحدث ظهور لها

مواصفات وأسعار .. جمس يوكن 2021 بعد وصولها إلى السعودية

في عيد ميلادها الـ 39.. شاهد أغرب إطلالات نور قدري