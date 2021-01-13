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حوادث

ضبط عامل وبحوزته مواد مخدرة بقرية صهرجت الصغرى بالدقهلية

الأربعاء 13/يناير/2021 - 05:04 م
ضبط متهم
ضبط متهم
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همت الحسينى
تمكن ضباط الادارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا من ضبط عامل بقرية " صهرجت الصغري " مركز أجا بمحافظة الدقهلية ، وبحوزته قطع من جوهر الهيروين قبل ترويجها علي عملائه .

ورد اخطارا لمديرية امن الدقهلية ، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط الادارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا بقيام " أشرف . ال. ف.ع" ، ٢٤ عاما ، عامل ومقيم بقرية " صهرجت الصغري " مركز أجا بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة المركز .

وبتقنين الاجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبطه حال تواجده امام القرية محل إقامته وبحوزته ( عدد ٦ لفافات لجوهر الهيروين المخدر  ومبلغ ملي ١٢٠ جنيها و سلاح ابيض شفرة كتر وهاتف محمول)

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط ، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار ، والمبلغ المالي من حصيلة تجارته الغير مشروعه والهاتف المحمول لتسهيل اتصاله بعملائه ، والسلاح الابيض لدفاع عن تجرته الغير مشروعة ) .

وتحرر عن ذلك المحضر رقم  ٧٦٧ جنايات مركز شرطة اجا لسنة ٢٠٢١ ، وجاري العرض علي النيابة العامة .
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